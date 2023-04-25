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中國40城房貸利率降至「3時代」 一線城市仍維持4%以上

記者黃雅慧／綜合報導
中國房市示意圖。（中新社）
中國房市示意圖。（中新社）

為促進樓市活力，儘管中國貸款市場報價利率（LPR）已連續8個月不變，但中國多地房貸利率持續下探。中國房市調研機構中指研究院統計數據顯示，目前已經有40餘市房貸利率進入「3時代」。分析認為，短期來看，市場銷售回暖持續性不足，多個城市二手房價格仍處下跌，或進一步影響新房價格預期，因此各城市短期房貸利率上調機率低。

中指研究院最新監測數據顯示，今年以來，已有太原、金華、鄭州、珠海、石家莊、瀋陽、衢州等40多個城市調整首套房貸款利率下限至4%以下。比如，今年瀋陽首套房貸款利率更下調兩次，先從4.1%降至3.9%，近期調整後進一步降至3.8%。

貝殼研究院發布數據顯示，重點監測的百城首套房主流房貸利率在今年4月平均為4.01%，較上月微降1個基點；二套主流房貸利率平均為4.91%，與上月持平。

不過，房貸利率在不同城市呈現分化，在北京、上海、廣州等一線城市，多家銀行二手房首套房貸款利率仍維持在4%以上。

而中國未來房貸利率走勢該怎麼走？業內多認為短期內要調整機率低。《證券時報》報導，諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪表示，目前貸款利率已經處於較低水平，加上第1季信貸投放較快，短期內房貸利率將維持「按兵不動」。

中國國家統計局統計顯示，70個大中城市3月商品住宅銷售價格上漲的城市個數增加，一線城市商品住宅銷售價格年增率上漲，二、三線城市年減幅收窄。代表今年第1季房市出現復甦跡象。但近日中指研究院數據同時指出，百城商品住宅在4月周均成交規模較3月下降約2成。

展望第2季房市，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，4月高頻數據顯示30個大中城市每日商品房銷量較上期有所轉弱，雖不排除季節性因素，但表明好轉勢頭能否延續還需謹慎判斷，綜合來看，房市在第2季回升勢頭可能比第1季弱。

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