景氣降溫 台積電調薪回歸常態 平均3%至5% 近4.9萬人受惠

因應半導體景氣降溫，台積電年度調薪幅度揭曉，平均約3%至5%。（本報資料照片）

台積電 年度調薪幅度揭曉，因應半導體景氣降溫，調幅回歸常態，平均約3%至5%，2021年結構調薪20%，與先前傳出2022年也調薪約8%以上的盛況不復見。

台積電每年都在4月進行年度例行性調薪，24日網路盛傳調幅拍板，並且會在薪資入帳日生效。台積電證實今年例行性調薪平均調幅約3%至5%，但仍視員工個人績效、年資、職等許多條件而有所不同。

台積電強調，公司持續提供富有挑戰性的世界舞台及具競爭力的薪資福利 ，與全體同仁共享營運成果。外界初估，這次調薪約有超過八成台灣員工符合資格、總數近4.9萬人受惠。

台積電先前曾在2021年結構調薪20%，外傳2022年例行調薪幅度因應通膨高於往年，當時調幅高達8%以上，甚至依職等、考績等差異，最高可達14%不等，但未獲公司證實。近期半導體景氣降溫，台積電雖然維持例行性調薪政策，但調幅也回歸3%至5%的常態區間，符合外界先前預期。

台積電先前統計，台灣直接員工平均月薪為台灣基本工資 的四倍。除了月薪的例行調整，台積電員工年度薪酬成長最關鍵的部分是分紅發放與分紅提升的狀況。

統計顯示，台積電去年員工人數增至6萬1777人，較前一年度5萬4193人增加，換算年增7584人。另外，台積電統計去年平均員工薪資新台幣317.5萬元（約10.3萬美元），較前一年度新台幣246.3萬元（約8萬美元）成長，年增幅28.9%，首度年薪超過新台幣300萬元（約9.7萬美元）。外界推測，台積電去年員工年薪超過新台幣300萬元，主要來自可領平均約近新台幣187萬元（約6.1萬美元）分紅。

台積電2月14日董事會拍板去年分紅規模超過新台幣1214億元（約39.6億美元），總金額創新高，其中一半已於去年發放，另一半則預計在今年7月發放。台積電並未提供員工分紅相關平均數與中位數，外界通常以員工人數來平均計算。

台積電先前提到，公司的員工薪資報酬政策聚焦於致力提供員工一個在同業平均水準以上的薪酬與福利。員工的薪酬包含按月發給的薪資、按季結算經營績效發給的業績獎金、根據年度獲利狀況所發放的酬勞（分紅），以及根據全球員工購股計畫所發給的補助金。