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小米攜手蔚來汽車 投資4D成像雷達 搶食新智能車商機

記者林宸誼／綜合報導

正在舉辦的上海車展上，蔚來汽車董事長李斌親自接待了小米集團董事長雷軍，一同參觀蔚來充電樁等。兩人還共同投資了一家4D成像雷達的上海新創公司。

21世紀經濟報導，天眼查網站顯示，賽恩領動21日發生工商變更，新增蔚來資本、小米智造基金兩家股東。

蔚來資本的管理合夥人之一為李斌。小米智造基金的實際控制人是雷軍，間接持股約25.85%。

蔚來資本管理合夥人朱岩表示，4D成像雷達技術的出現，將極大地推動智能汽車朝著更安全、更智能的方向發展。

目前L2級自動駕駛技術，有一個難點，是無法識別前方的靜止異形車輛。這也是多起輔助駕駛撞車事故的原因。

現有的車載視覺系統，無法識別異形車；3D毫米波雷達也容易過濾掉靜止車輛的信息。

4D成像雷達擁有縱向感知能力、更好的分辨率，能夠解決「無法識別靜止異形車」的問題。

該雷達還能避免「鬼探頭」等隱患發生。所謂鬼探頭，是指車輛左前方或右前方有停止車輛，行人從那裡過來，駕駛員的視線被遮擋，極容易發生意外事故。

早在2023年1月，賽恩領動就發布了首款自研車規級高性能成像雷達產品S系列SIR-4K。工作頻率在76-79GHz，最遠探測距離400公尺，對靜態障礙物的檢測也能達到150公尺以上。

賽恩領動CEO李旭陽曾公開喊話，希望強化「性價比」優勢，將價格控制在1000元人民幣(約145.7美元)以內。該產品將於2024年初量產。

李旭陽本科就讀於同濟大學電子信息工程專業，後在德國卡爾斯魯厄理工學院攻讀博士。博士畢業後在德國工作7年，曾主導博世雷達的研發工作。例如博世第五代毫米波雷達，一款4D成像雷達，就是在他的主導下完成的。

天眼查數據顯示，賽恩領動正申請的專利有四項，已授權的專利有五項，內容皆與自動駕駛、傳感器、雷達等有關。

由於4D成像雷達需要引入更多收發芯片，信號干擾問題增多。賽恩領動透過獨特的電路設計，解決了硬體問題。

不過李旭陽坦言，入局有點晚了。「現在4D成像雷達的玩家多，競爭激烈，但正是大家一同做大蛋糕的好時機。」

小米 汽車 德國

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