小米申訴解凍6.8億美元資產案 印度法院駁回
據路透和印度當地媒體報導，卡納塔克邦的一家法院駁回了小米印度公司對該國執法機構扣押其555.1億盧比（約6.8億美元）資產的申訴。
據財聯社報導，小米一位發言人22日就上述法院裁決回應表示，小米正研究此事並等待書面命令。該發言人並稱，小米在印度業務符合當地法律法規。
負責打擊金融違法犯罪的印度執法局（ED）去年4月凍結了小米印度的部分資產，指控該公司「透過冒充特許權使用費向外國實體非法匯款」。印度上訴機構去年10月確認了上述命令，拒絕為小米資產解凍。
小米印度公司當時否認指控，表示公司運營活動嚴格遵守當地法律法規，對當局凍結其資產的命令感到失望，稱執法局扣押的數目中有超過84％是支付給高通公司的特許專利費。
路透指出，該公司此前曾表示，其特許權使用費全部合法，並將繼續使用一切手段維護自身聲譽以及公司和股東的利益。
小米手機曾經連續數年穩居印度市占第一寶座，但是在最近這幾個季度出現大幅度下跌，如今已跌至市場第四名，市占約16％，單季度出貨量僅為500萬支左右。
而三星、OPPO和vivo這三家手機廠商在印度的市占均高於小米，分別為21％、18％和18％。此外，realme真我也占據大約9％的印度智慧手機市占。
小米日前召開的財報電話會上，小米集團總裁盧偉冰表示，小米在印度市場面臨較大挑戰，存在資金上的影響，目前在印度運營很正常，未來小米會提升在印度業務的運營效率。小米相信印度司法的公正性，也相信在印度經營的合法與合規。
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