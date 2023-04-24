小米申訴解凍6.8億美元資產案 印度法院駁回

印度卡納塔克邦的一家法院駁回了小米印度公司對該國執法機構扣押其555.1億盧比（約6.8億美元）資產的申訴。(新華社)

據路透和印度 當地媒體報導，卡納塔克邦的一家法院駁回了小米 印度公司對該國執法機構扣押其555.1億盧比（約6.8億美元）資產的申訴。

據財聯社報導，小米一位發言人22日就上述法院裁決回應表示，小米正研究此事並等待書面命令。該發言人並稱，小米在印度業務符合當地法律法規。

負責打擊金融違法犯罪的印度執法局（ED）去年4月凍結了小米印度的部分資產，指控該公司「透過冒充特許權使用費向外國實體非法匯款」。印度上訴機構去年10月確認了上述命令，拒絕為小米資產解凍。

小米印度公司當時否認指控，表示公司運營活動嚴格遵守當地法律法規，對當局凍結其資產的命令感到失望，稱執法局扣押的數目中有超過84％是支付給高通公司的特許專利費。

路透指出，該公司此前曾表示，其特許權使用費全部合法，並將繼續使用一切手段維護自身聲譽以及公司和股東的利益。

小米手機 曾經連續數年穩居印度市占第一寶座，但是在最近這幾個季度出現大幅度下跌，如今已跌至市場第四名，市占約16％，單季度出貨量僅為500萬支左右。

而三星、OPPO和vivo這三家手機廠商在印度的市占均高於小米，分別為21％、18％和18％。此外，realme真我也占據大約9％的印度智慧手機市占。

小米日前召開的財報電話會上，小米集團總裁盧偉冰表示，小米在印度市場面臨較大挑戰，存在資金上的影響，目前在印度運營很正常，未來小米會提升在印度業務的運營效率。小米相信印度司法的公正性，也相信在印度經營的合法與合規。