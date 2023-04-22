我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

中國首批30年期國債期貨上市 有助長期戰略投資

記者葉文義／綜合報導
中國國債期貨市場翻開新篇章，首批30年期國債期貨21日上午9時30分在中國金融期貨交易所上市交易。（新華網）
中國國債期貨市場翻開新篇章，首批30年期國債期貨21日上午9時30分在中國金融期貨交易所上市交易。（新華網）

中國國債期貨市場翻開新篇章，經中國證監會同意註冊，首批30年期國債期貨21日上午9時30分在中國金融期貨交易所上市交易。業內人士認為，上市30年期國債期貨，可以促進30年期國債順利發行，從而更好服務中國國家長期戰略投資

首批上市的30年期國債期貨合約為2023年6月、9月和12月三個合約，30年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價值的3.5％，上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±7％。

據瞭解，2013年9月6日中國首檔國債期貨在中國金融期貨交易所上市交易，目前已經有2年期、5年期、10年期和30年期國債期貨，基本形成覆蓋短中長期的國債期貨產品體系。

上海證券報分析報導，在業內看來，30年期國債期貨上市意義重大：一方面進一步滿足金融機構利率風險管理需求，補齊了超長期國債風險管理工具短缺；另一方面有助於穩定中長期投融資活動，從而更好服務國家長期戰略投資。

從中國國內債券市場運行基礎看，近年來，中國30年期國債發行穩定、存量充足，可為30年期國債期貨提供穩定的可交割券源。截至2022年底，30年期可交割國債存量規模達人民幣1.65兆元，日均成交人民幣200多億元，為30年期國債期貨的安全平穩運行提供良好的現貨基礎。

業內人士指出，近兩年來，美國聯準會升息、地緣政治衝突、新冠疫情等不確定因素疊加，世界經濟增長動能轉弱，全球股、債、匯市場波動加劇。市場機構對30年期國債期貨的需求愈發迫切。

國泰君安期貨分析稱，30年期國債期貨的上市，可降低國債及地方債發行的風險和成本，同時降低債券的持有成本和交易成本，帶動發行利率下降。此外，國債期貨價格還能較好地反映債券市場供求關係，為債券發行定價提供參考。因此，從宏觀意義上講，新品種對於完善國債管理體制、促進財政在「擴內需、穩增長、調結構、惠民生」中發揮更大作用具有重要的現實意義。

中金公司固定收益部研究負責人陳健恒表示，30年期國債期貨上市標誌著中國國內利率風險管理市場進一步健全完善，同時也與國際成熟市場進一步接軌。30年期國債期貨可便利持有長期國債的保險、養老金等機構靈活開展期現組合投資，豐富交易策略，對於提升市場防範化解金融風險能力、穩定中長期投融資環境發揮重要作用。

國債 債券 投資

上一則

綠色和平：亞洲晶片商耗電將飆升 必須認真減排

下一則

推特 取消川普、蓋茲帳號藍標

延伸閱讀

房貸利率波動 成屋銷售跌

房貸利率波動 成屋銷售跌
債務上限逼近 違約風險創高

債務上限逼近 違約風險創高
經濟冷 FED有望暫緩升息

經濟冷 FED有望暫緩升息
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母