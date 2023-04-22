中國首批30年期國債期貨上市 有助長期戰略投資

中國國債期貨市場翻開新篇章，首批30年期國債期貨21日上午9時30分在中國金融期貨交易所上市交易。（新華網）

中國國債 期貨市場翻開新篇章，經中國證監會同意註冊，首批30年期國債期貨21日上午9時30分在中國金融期貨交易所上市交易。業內人士認為，上市30年期國債期貨，可以促進30年期國債順利發行，從而更好服務中國國家長期戰略投資 。

首批上市的30年期國債期貨合約為2023年6月、9月和12月三個合約，30年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價值的3.5％，上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±7％。

據瞭解，2013年9月6日中國首檔國債期貨在中國金融期貨交易所上市交易，目前已經有2年期、5年期、10年期和30年期國債期貨，基本形成覆蓋短中長期的國債期貨產品體系。

上海證券報分析報導，在業內看來，30年期國債期貨上市意義重大：一方面進一步滿足金融機構利率風險管理需求，補齊了超長期國債風險管理工具短缺；另一方面有助於穩定中長期投融資活動，從而更好服務國家長期戰略投資。

從中國國內債券 市場運行基礎看，近年來，中國30年期國債發行穩定、存量充足，可為30年期國債期貨提供穩定的可交割券源。截至2022年底，30年期可交割國債存量規模達人民幣1.65兆元，日均成交人民幣200多億元，為30年期國債期貨的安全平穩運行提供良好的現貨基礎。

業內人士指出，近兩年來，美國聯準會升息、地緣政治衝突、新冠疫情等不確定因素疊加，世界經濟增長動能轉弱，全球股、債、匯市場波動加劇。市場機構對30年期國債期貨的需求愈發迫切。

國泰君安期貨分析稱，30年期國債期貨的上市，可降低國債及地方債發行的風險和成本，同時降低債券的持有成本和交易成本，帶動發行利率下降。此外，國債期貨價格還能較好地反映債券市場供求關係，為債券發行定價提供參考。因此，從宏觀意義上講，新品種對於完善國債管理體制、促進財政在「擴內需、穩增長、調結構、惠民生」中發揮更大作用具有重要的現實意義。

中金公司固定收益部研究負責人陳健恒表示，30年期國債期貨上市標誌著中國國內利率風險管理市場進一步健全完善，同時也與國際成熟市場進一步接軌。30年期國債期貨可便利持有長期國債的保險、養老金等機構靈活開展期現組合投資，豐富交易策略，對於提升市場防範化解金融風險能力、穩定中長期投融資環境發揮重要作用。