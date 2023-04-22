中概股優品車來美首秀漲6.2倍 一度飆升達1150%

中概新能源車領域的換電第一股優品車（UCAR），在美國首日上市曾飆升逾11倍，並因股價波動而觸發至少22次熔斷。（取材自中國能源網）

中概新能源車領域的換電第一股優品車（UCAR）在美國首日上市曾飆升逾11倍，並因股價 波動而觸發至少22次熔斷，優品車股價收報43.18美元，升6.2倍，創今年內美股新股上市首日的最佳表現。

美東時間4月20日，致力於提供商用新能源車換電解決方案的優品車（U Power Limited）以UCAR為股票代碼登陸那斯達克，優品車首次公開募股定價為6美元，掛牌首日曾升至75美元，日內最大漲幅達1150%，最終收報43.18美元，首日收漲619.7%。

公開資料顯示，優品車成立於2013年，總部設在上海，2016年上線汽車 交易平台，線上線下結合展開全品牌汽車銷售及全系列汽車金融產品銷售。從2020年開始，優品車逐漸將重點從車輛採購業務轉移到開發UOTTA技術。

優品車此次上市募股約241.7萬股，發行價定為6美元，位於指導區間6美元到8美元的低端，不計承銷商折扣及相關發行費用，融資約1450萬美元。本次發行的淨收入將用於開發及行銷旗下智慧換電技術UOTTA驅動的電動汽車、製造和開發UOTTA 驅動的電池換電站、開發和升級UOTTA 技術，以及營運資金用途。

據華爾街見聞報導，優品車稱，相比傳統的充電模式，UOTTA智慧換電體系通過「車電分離，車輛通換、運營可控」的模式布局，在適合換電模式的業務場景下，整體運營效率可以提升20％，投資總額可節省25％。

2021年優品車將UOTTA技術應用於物流、礦山、港口等行業，並開始與主要汽車製造商合作，透過UOTTA技術適配選定的車型，共同開發推出五款UOTTA動力的電動汽車車型。

目前，優品車已與中國兩家主要汽車製造商一汽解放青島汽車有限公司、湖北三環汽車有限公司簽訂合作協定，共同開發UOTTA驅動的電動卡車。

招股書披露，2020年、2021年及2022年前六個月，優品車的營收 分別為146.4萬元（人民幣，下同，約21.2萬美元）、801萬元、427.7萬元，淨虧損分別為653萬元、4906.4萬元及1298.6萬元。

儘管在過去幾年內，優品車的淨虧損有所擴大，但公司在新能源汽車換電領域的轉型和技術研發投入，以及與中國多家商用車生產廠商建立合作關係，為公司在新能源汽車換電市場的快速發展奠定基礎。