我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

中概股優品車來美首秀漲6.2倍 一度飆升達1150%

記者葉文義／綜合報導
中概新能源車領域的換電第一股優品車（UCAR），在美國首日上市曾飆升逾11倍，並因股價波動而觸發至少22次熔斷。（取材自中國能源網）
中概新能源車領域的換電第一股優品車（UCAR），在美國首日上市曾飆升逾11倍，並因股價波動而觸發至少22次熔斷。（取材自中國能源網）

中概新能源車領域的換電第一股優品車（UCAR）在美國首日上市曾飆升逾11倍，並因股價波動而觸發至少22次熔斷，優品車股價收報43.18美元，升6.2倍，創今年內美股新股上市首日的最佳表現。

美東時間4月20日，致力於提供商用新能源車換電解決方案的優品車（U Power Limited）以UCAR為股票代碼登陸那斯達克，優品車首次公開募股定價為6美元，掛牌首日曾升至75美元，日內最大漲幅達1150%，最終收報43.18美元，首日收漲619.7%。

公開資料顯示，優品車成立於2013年，總部設在上海，2016年上線汽車交易平台，線上線下結合展開全品牌汽車銷售及全系列汽車金融產品銷售。從2020年開始，優品車逐漸將重點從車輛採購業務轉移到開發UOTTA技術。

優品車此次上市募股約241.7萬股，發行價定為6美元，位於指導區間6美元到8美元的低端，不計承銷商折扣及相關發行費用，融資約1450萬美元。本次發行的淨收入將用於開發及行銷旗下智慧換電技術UOTTA驅動的電動汽車、製造和開發UOTTA 驅動的電池換電站、開發和升級UOTTA 技術，以及營運資金用途。

據華爾街見聞報導，優品車稱，相比傳統的充電模式，UOTTA智慧換電體系通過「車電分離，車輛通換、運營可控」的模式布局，在適合換電模式的業務場景下，整體運營效率可以提升20％，投資總額可節省25％。

2021年優品車將UOTTA技術應用於物流、礦山、港口等行業，並開始與主要汽車製造商合作，透過UOTTA技術適配選定的車型，共同開發推出五款UOTTA動力的電動汽車車型。

目前，優品車已與中國兩家主要汽車製造商一汽解放青島汽車有限公司、湖北三環汽車有限公司簽訂合作協定，共同開發UOTTA驅動的電動卡車。

招股書披露，2020年、2021年及2022年前六個月，優品車的營收分別為146.4萬元（人民幣，下同，約21.2萬美元）、801萬元、427.7萬元，淨虧損分別為653萬元、4906.4萬元及1298.6萬元。

儘管在過去幾年內，優品車的淨虧損有所擴大，但公司在新能源汽車換電領域的轉型和技術研發投入，以及與中國多家商用車生產廠商建立合作關係，為公司在新能源汽車換電市場的快速發展奠定基礎。

汽車 股價 營收

上一則

綠色和平：亞洲晶片商耗電將飆升 必須認真減排

下一則

推特 取消川普、蓋茲帳號藍標

延伸閱讀

寧德時代 首季淨利年增5.5倍

寧德時代 首季淨利年增5.5倍
中國擴內需促消費 發改委推新能源汽車下鄉

中國擴內需促消費 發改委推新能源汽車下鄉
續航力短、車型較小 2.5萬電動車來了 特斯拉、鴻海搶攻

續航力短、車型較小 2.5萬電動車來了 特斯拉、鴻海搶攻
「ADS 2.0」智駕系統 華為：高速性能遙遙領先特斯拉

「ADS 2.0」智駕系統 華為：高速性能遙遙領先特斯拉

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母