台灣3月新房貸利率1.985% 衝上近8年新高

房貸利率 步步高升，中央銀行預估，五大銀行新增房貸利率4月就會漲破2％大關。央行 21日公布，3月臺灣銀行等五大銀行新承做房貸利率連16漲、3月來到1.985%，衝上近八年新高，房貸族利息壓力愈發沉重。

央行21日公布，臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行，3月新增房貸金額為583.75億元，創下三個月新高，單月大增121.1億元。

為抑制通膨，央行2022年3月以來已五度升息 ，累計升息幅度為3碼（0.75個百分點）。央行經研處副處長蔡惠美21日表示，央行3月23日理事會決議升息半碼，帶動銀行各類貸款利率走揚，研判4月房貸利率將突破2%大關。

央行統計顯示，3月五大銀行新承做房貸金額單月大增121.1億元，蔡惠美解釋，2月有228連假因素，工作天數較3月少了四天，加上3月有新屋交屋潮，使分戶貸款增加，推升整體新承做房貸規模。

央行統計顯示，今年第一季新承做房貸合計年減達22.7%，因去年同期房市相當熱絡，但今年房市氛圍改變，可以確定「房貸年增率走緩的趨勢不會改變」。

政府持續推動健全房地產措施，加上央行啟動升息循環、墊高購屋資金成本，房市交易量顯著降溫。統計顯示，3月六都買賣移轉棟數月增31.9%，但年減17.4%，與去年同期相較房市交易明顯趨緩。

在房價方面，象徵中古屋行情的信義房價指數，3月大台北地區月減1.42%、年增1.77%，房價漲幅持續縮減。

蔡惠美分析，央行在3月23日理事會上宣布升息半碼，許多銀行要到下個月才會調整指標利率，預估4月公布的新增房貸利率，對央行3月升息效果的反應會更明顯，以此研判，4月五大銀行新增房貸利率「應會超過2%大關」。