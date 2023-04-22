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繼比亞迪之後 中國廣汽2025年停產燃油車

記者林宸誼／綜合報導

自比亞迪之後，中國另一家汽車巨頭廣汽，也宣布即將停產燃油車，告別燃油時代。廣汽集團總經理馮興亞宣布，廣汽集團計畫到2025年停產純燃油車；到2028年，不再銷售純燃油車。

華爾街見聞報導，為了落實這一目標，廣汽集團推出了「NEXT」計畫，即堅持「電動化+智能化」、「混動化+智能化」的雙輪驅動路線。

馮興亞指出，電動化是EV （Electric Vehicle，電動車）、PHEV（Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插電式混合動力車）、HEV（Hybrid Electric Vehicle，指油電混合動力車）的多元化時代。如果僅把重點放在埃安純電動車上，那就會失去PHEV和HEV發展的機遇。

由此，埃安和傳祺被賦予了重任。埃安做純電，傳祺發展混動。

廣汽傳祺也發布可兼容多種混動模式的i-GPMA架構，插電混動產品——傳祺E9也亮相並啟動預售。馮興亞指出，傳祺E9開啟向電氣化、電動化全面進軍的新紀元。

埃安也宣布了新計畫。埃安總經理古惠南表示，埃安已完成A輪融資，投後估值超過人民幣1000億元（約145億美元），力爭今年IPO。

埃安並發布「快速補電+V2G」兩大行動計畫，計畫到2025年累計建成2,000座超級充換電站。

2022年，埃安和廣汽傳祺兩大自主品牌銷量達到63.3萬輛，均創下歷史新高，佔比從2021年度的20.72%增至26.04%。

廣汽集團「自主雙子星」的新動作，將加快廣汽集團實現新能源、新時代的轉型升級。

對行業而言，在傳統車企轉型新能源的浪潮中，自主品牌是重要推手，屆時新勢力與傳統車企自主品牌的「纏鬥」將持續升級，新能源時代的王者也將從中浴血而生。

電動車 華爾街 汽車

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