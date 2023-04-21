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台積電何以能維持資本支出不變？專家分析三大原因

編譯陳律安／綜合外電
高燦鳴分析台積電維持資本支出不變的三大原因。（路透）
高燦鳴分析台積電維持資本支出不變的三大原因。（路透）

台積電終於也受全球經濟放緩和電子產品需求降溫的影響，在20日下修自家全年營收展望和全球半導體產業前景。這會影響台積電的獲利，但並不影響其雄心勃勃的資本支出計畫。

市場原本預估，台積電會因看淡全年展望而下修資本支出，但該公司對資本支出的看法，卻意外與1月時相同，為全年320億~360億美元，與去年的363億美元相去不遠。

彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）說，台積電之所以能維持資本支出，背後有三大原因，而基本上都是著眼更長期的發展。

首先，台積電約七成的資本支出將用於採購先進的製造設備。艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）微影機等設備的供應仍相當緊俏，ASML預估，今年EUV機台的出貨量將維持60部不變，且部分設備的訂單已排到兩年後。雖然台積電可以砍單，但這麼做可能影響在ASML的排單順位，這對自己不利，也等於讓急於取得這類機台的對手有機可乘。

其次，台積電總裁魏哲家在法說會上表示，正聚焦於擴大產能，一旦訂單回流，才能立刻滿足需求。對毛利率達55%的台積電來說，因產能跟不上而做不成生意，是相當昂貴的代價。

最後，儘管智慧手機和個人電腦（PC）的需求依舊疲弱，但人工智慧（AI）的需求則為半導體產業的一大亮點，這是拜ChatGPT等生成式AI所掀起的熱潮所賜，而台積電也看好AI產業對高效能晶片的需求。

高燦鳴表示，台積電的管理階層選擇維持資本支出而非追逐獲利，投資人可能不太喜歡這種策略，但客戶會樂見這種情形。

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