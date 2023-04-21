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終止連13年成長 台積下修今年展望

記者鐘惠玲、林思宇／台北報導
台積電20日於法說會下修今年全球半導體業景氣看法與公司全年營運展望。（路透）
台積電20日於法說會下修今年全球半導體業景氣看法與公司全年營運展望。（路透）

台積電20日於法說會下修今年全球半導體業景氣看法與公司全年營運展望，尤其晶圓代工產業衰退幅度更是倍數增加，拖累台積電本季營收季減4.3%至9%，毛利率、營益率恐退回2021年第4季水準，全年美元營收更將由原估小幅年增轉為年減6%以內，終止連續13年成長。

台積電總裁魏哲家坦言，受總體經濟情勢影響，加上終端市場需求疲軟，IC設計業去年第4季庫存持續增加，且庫存水位至2022年底仍遠高於台積電預期，加上大陸解封後終端需求復甦也低於預期，導致上半年IC設計端庫存調整時間比該公司預期更長，可能持續到第3季才會重新平衡到健康水準。

台積電說法印證先前市場盛傳半導體庫存調整狀況不佳、復甦動能不如預期的傳言。不過，台積電仍強調，該公司在第2季將跨過業績周期低點，受惠客戶新產品問世，預期下半年業績表現將優於上半年。

台積電昨天股價漲3元、收513元，外資終止連二賣，轉為小幅買超111張；即便展望保守，周四ADR早盤漲2.9%，呈利空出盡之勢。

魏哲家分析，受上述不利因素影響，台積電下修對今年全球半導體景氣看法，預估不含記憶體的半導體市場將年減中個位數百分比（4%至6%），晶圓代工產業則預期將年減高個位數百分比（7%至9%）。

台積電在元月的法說會時預期，今年全球不含記憶體的半導體市場約年減4%，晶圓代工產業則約年減3%。以昨天最新釋出的下修後預估來看，晶圓代工產業衰退幅度與原本預期呈現倍數放大，影響台積電今年表現。

以個別應用而言，魏哲家指出，PC與智慧手機市場持續疲軟，車用需求估計到今年底都會持穩，近期則看到AI相關需求頗為強勁。

受全球半導體復甦狀況不如預期與晶圓代工產業衰退幅度擴大衝擊，台積電預估，在新台幣30.4元兌1美元的匯率基礎上，本季美元營收約落在152億美元至160億美元，相當於季減4.3%至9%；毛利率、營益率持續下滑，毛利率估介於52%到54%，營益率估介於39.5%到41.5%之間，面臨四成保衛戰，恐退回2021年第4季左右的水準。

台積電同步下修全年美元營收展望，由原估較去年微幅成長，修正為年減低至中個位數百分比（約1%至6%），終止業績連續13年成長態勢。

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