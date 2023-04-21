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寧德時代 首季淨利年增5.5倍

記者葉文義／綜合報導
寧德時代今年第1季淨利達98.22億元人民幣，年增557.97%。（新華社）
寧德時代今年第1季淨利達98.22億元人民幣，年增557.97%。（新華社）

大陸動力電池「一哥」寧德時代20日發布今年第1季財報，單季營收890.38億元人民幣（約129.98億美元），年增82.91%；歸屬母公司股東淨利潤達98.22億元人民幣（約14.34億美元），年增557.97%；第1季基本每股收益4.0332元人民幣（約0.59美元），年增526.37%。

寧德時代表示，該公司2023年第1季營收增長，主要是業務規模增長，而其歸母淨利潤增長較為明顯，第1季持續加大研發投入，研發費用相應增加81.16%至46.52億元人民幣（約6.79億美元）。

寧德時代去年第4季淨利達131.38億元人民幣，據此計算，今年第1季淨利季減25%。受益於大陸新能源汽車行業的快速發展，寧德時代去年鋰離子電池銷量289GWh，年增116.6%，其中動力電池系統銷量242GWh，年增107.09%。

近期，寧德時代還宣布其鈉離子電池首發落地奇瑞車型，而且寧德時代還在2023上海國際汽車工業展覽會上發布了新一代前沿電池技術──凝聚態電池。

據寧德時代介紹，這款電池單體能量密度達500Wh/kg，可實現電池高比能與高安全，並可快速實現量產。目前，該公司正在進行凝聚態電池在民用電動載人飛機項目的合作開發。這款電池目前成本相對較高，在乘用車領域更適合高端車型，今年內具備量產能力。

寧德時代在上海國際汽車工業展覽會上還宣布，將在2025年實現核心運營碳中和，2035年實現價值鏈碳中和。

寧德時代年報顯示，2022年寧德時代鋰電池銷售量已達289GWh。SNE資料指出，寧德時代動力電池和儲能電池全球市占率分別為37%和43.4%。由此，寧德時代碳中和規畫可謂鋰電產業最大規模碳中和行動。

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