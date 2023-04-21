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台上月對陸港接單減33% 降幅擴大

記者鍾泓良／台北報導
台灣經濟部統計處公布3月外銷訂單金額持續衰退，且預估4月外銷訂單將陷入連續八個月負成長。（記者黃仲裕／攝影）
台灣經濟部統計處公布3月外銷訂單金額持續衰退，且預估4月外銷訂單將陷入連續八個月負成長。（記者黃仲裕／攝影）

台廠接到中國大陸及香港地區3月訂單金額年減33.8%，接單減幅逐季擴大，大陸去年底解封後，未如預期讓台灣接單吃補。經濟部統計處分析，台灣的大陸訂單來源主要是科技類貨品的「中間財」，目前為止尚無看到大陸解封後對消費性電子產品的大量需求。

根據3月主要接單地區，美國、陸港、歐洲、東協及日本無一逃過負成長。美國3月訂單金額年減逾二成，為近14年以來最大減幅，連續五個月衰退。歐洲一口氣年減33.8%，是1984年有資料以來、也就是39年來最大減幅。統計處表示，兩者衰退主因均為科技貨品需求減少。

陸港地區3月訂單金額103.2億美元，年減33.8%，若按季比較，去年第2季、第3季及第4季分別年減15.0%、25.4%及34.2%，今年第1季擴大到38.5%，未因大陸解封吃到大量訂單。

統計處長黃于玲解釋，各地區接單屬性不同，歐美地區是資通信產品，大陸因為有許多電子代工，許多訂單都來自電子產品等「中間財」。全球景氣轉冷，讓歐美地區對手機、筆電等消費性電子產品需求冷颼颼，導致大陸代工廠接單難有起色。

其次，大陸本身對消費性電子產品需求未有顯著成長。統計處分析發現，大陸解封後3月零售出現9%的成長率，但集中在汽車、油品及服飾，消費動能反映在過往疫情限制下無法從事的活動，預計要等到經濟轉好、消費力道轉強才會挹注科技產品訂單。

日本近期訂單表現反覆，1月翻黑中斷「連七紅」，2月轉為正成長，3月又再度翻黑衰退5.3%，但仍比其他接單地區狀況好。統計處說明，日本近期對數位轉型、車用電子需求高，加上出現筆電換機潮，讓台灣廠商有單可接，但還是難免受到大環境影響。

日本 疫情 汽車

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