TikTok「滴答狗」完成千萬人民幣融資 強攻東南亞電商

中國短影音應用程式TikTok。(美聯社)

中國短影音平台抖音國際版TikTok 今年衝刺東南亞 跨境電商 業務，其電商數據服務平台「滴答狗（didadog.com）近日也宣布完成人民幣數千萬元的Pre-A輪（初始天使輪）融資，由OXYZ Seafirst Capital投資，越海資本擔任獨家財務顧問。此輪融資將用於完善平台建設以及東南亞代營運業務的系統化布局。

據科技新媒體「36氪」報導，滴答狗於2020年初在福建廈門成立，目前該公司主要提供TikTok協力廠商數據服務，包括基於使用者自發分享消費品內容的社交選品數據、已開放TikTok電商閉環地區（英國和東南亞六國為主）的TikTok Shop（也稱為TikTok電商）銷售數據，以及TikTok Ads廣告投放數據等。

2017年末才正式出海的TikTok，僅在二年後便覆蓋了150個國家和地區，多次登頂App Store下載量首位。2021年2月，Tiktok開始探索電商化道路，上線TikTok Shop。

2021年TikTok Shop先後在英國和印尼上線，逐漸擴展至泰國、越南等國家。