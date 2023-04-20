中國擴內需促消費 發改委推新能源汽車下鄉

中國啟動新能源汽車下鄉，圖為新能源汽車品牌在山西太原一商場進行銷售。（中新社）

促消費是中國政府穩增長主要手段之一，今年特別鎖定新能源汽車 消費方面。中國發改委19日宣布啟動新能源汽車下鄉，強調汽車消費是支撐中國消費的「大頭」，發改委將加快推進充電樁和城市停車設施建設，大力推動新能源汽車下鄉，鼓勵汽車企業開發更適宜縣鄉村地區使用的車型。同時，加快實施公共領域車輛全面電動化先行區試點。

發改委新聞發言人孟瑋指出，今年以來在多方面因素共同推動下，消費需求集中釋放，第一季社會消費品零售總額年增5.8％，最終消費對經濟增長的貢獻率達到66.6％，比去年全年（32.8％）大幅提升。這些都表明，第一季消費市場形勢開局良好，為全年恢復和擴大消費打下堅實基礎，但也注意到消費持續回升的動力還有待進一步提振。

為此，孟瑋指出，接下來發改委將圍繞穩定大宗消費、提升服務消費、拓展農村消費等重點領域，大力穩定汽車消費。

實際上，今年也有全國政協委員建議加速淘汰低速電動車 ，加大新能源汽車下鄉政策執行力度，對村民購買新能源汽車應在上牌、購置稅、停車等方面予以政策支持和補貼優惠。

據中國汽車工業協會（中汽協）此前發布數據，今年1至3月，中國汽車產銷累計完成621萬輛和607.6萬輛，分別年減4.3％和6.7％，呈現小幅下滑，顯示汽車消費恢復還相對滯後。

不過，新能源汽車產銷卻保持強勁增長，1至3月大陸新能源汽車產銷分別完成165萬輛和158.6萬輛，分別年增27.7％和26.2％。第1季新能源汽車銷量近160萬輛，滲透率高達26.1％。

汽車下鄉是中國汽車產業發展過程重要事件，最早出現在2009年，當年國際金融危機之際，對正在上升階段的大陸車市不可避免地被波及，為促進汽車消費，中國國務院 2009年1月公布「汽車行業調整振興規畫」提出惠農政策：在2009年3月1日至12月31日期間購買1.3升及以下排量的微型客車，以及將三輪汽車或低速貨車報廢換購輕型載貨車的，給予一次性財政補貼。