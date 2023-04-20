我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

鴻海電動車拚3至5萬美元 長期目標推7400美元車款

編譯林聰毅、記者蕭君暉／綜合報導
鴻海電動車示意圖。（歐新社）
鴻海電動車示意圖。（歐新社）

鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）喊出計畫推出百萬日圓（約7422美元）的電動車，這是鴻海長期目標，短期與中期將鎖定3萬至5萬美元的市場，以達到2025年拿下全球5%電動車市占目標，隨著價格下滑與規模擴大，預期鴻海的市占率可望持續提高。

關潤接受日本共同社專訪透露，為普及電動車，力爭推出售價約100萬日圓的電動車款產品。他說，隨著愈來愈多其他產業公司進軍汽車業，鴻海收到石油生產商和鋼鐵製造商反映，有意推出自有品牌委託鴻海代工製造電動車。

關潤說，鴻海目標是提供平價汽車，以滿足買不起現有電動車的消費者需求，將透過電子製造取得的專有技術，降低製造電動車的成本。目前電動車太貴而且不方便，如果這些問題獲得解決，民眾就會轉向電動車。

關潤分析，純電動車比汽油動力車更貴，主因昂貴的電池和自動駕駛等先進技術。鴻海將保持其產品樸實單純以降低成本，他說：「我們不會在我們的汽車上添加任何不必要的東西。」

鴻海發言人巫俊毅19日表示，目前汽車是封閉式供應鏈，並由一階（Tier 1）供應商主導，使價格居高不下，鴻海將把資通訊（ICT）的開放平台導入電動車供應鏈，讓更多供應商加入，使開發速度變快，成本跟著降低，讓全球有更多人可享受電動車，這從設計到供應鏈都要改變，需要許多突破性創新，長期來看，鴻海會拓展至售價百萬日圓的市場。

至於鴻海是否為電動車的價格破壞者一事，巫俊毅指出，價格是由客戶決定，鴻海短期與中期目標仍是2025年全球電動車市占率達到5%，要達成目標，集團鎖定3萬至5萬美元的電動車市場。

巫俊毅表示，鴻海希望在電動車產業提供創新商業模式，鴻海只是眾多提供者之一，客戶可以有更多選擇，這將打破既有汽車產業被少數大廠主導的局面。

至於美國降低通膨法案（IRA）公布電動車補貼清單，巫俊毅認為，補貼是要推廣電動車在美國製造，並打造自身供應鏈，把就業和產業創造的價值留在美國，這會帶動電動車產業朝向輕資產與設計車輛為主的方向發展，因此將有愈來愈多車廠選擇外包給鴻海這樣的專業廠商製造。

電動車 鴻海 汽車

上一則

台積向美尋求150億美元建廠補貼 占晶片法案資金近3成

下一則

中國擴內需促消費 發改委推新能源汽車下鄉

延伸閱讀

蘋果庫克會見印度總理莫迪 致力分散供應鏈

蘋果庫克會見印度總理莫迪 致力分散供應鏈
威州留待鴻海的5000萬元地改賣微軟 但鴻海能有進帳

威州留待鴻海的5000萬元地改賣微軟 但鴻海能有進帳
追趕同業 捷豹路虎將砸187億美元 研發電動車和自駕技術

追趕同業 捷豹路虎將砸187億美元 研發電動車和自駕技術
多款電動車抵稅 最高7500元

多款電動車抵稅 最高7500元

熱門新聞

一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

美股何時買進最好？華頓商學教授席格爾傳授「這策略」

2023-04-12 05:36
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲