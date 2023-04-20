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中國擁316家獨角獸企業 排名全球第二

財經新聞組／綜合報導
全球獨角獸企業數量上千家，中國以316家位居第二。圖為中國國務院總理李強在北京市調研獨角獸企業。（新華社）
全球獨角獸企業數量上千家，中國以316家位居第二。圖為中國國務院總理李強在北京市調研獨角獸企業。（新華社）

胡潤研究院18日在廣州發布「2023全球獨角獸榜」，列出了全球成立於2000年之後，價值10億美元以上的非上市公司。

中新社報導，根據這份榜單的數據顯示，全球目前有1361家獨角獸企業，分布在48個國家，271個城市。美國以666家獨角獸企業領先，中國以316家位居第二。

據悉，胡潤研究院從2017年開始追蹤記錄獨角獸企業，這是第五次發布全球獨角獸榜。 　　

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，「2023全球獨角獸榜」通過列出世界上最成功的創業企業，來洞察未來的經濟。

從它們所在的行業以及所在的國家和城市可以看出，哪些行業正在吸引全球最頂尖的年輕人才和最聰明的資本，哪些國家和城市擁有最好的創業生態。

根據這份榜單的內容，全球獨角獸企業正在顛覆金融服務、企業管理解決方案和醫療健康等行業。

全球獨角獸企業總價值4.3兆美元，79%的獨角獸企業銷售軟體和服務，主要來自金融科技、軟體服務、電子商務和人工智能。21%銷售實體產品，主要來自新能源、生物科技、食品飲料以及半導體。

胡潤介紹，廣州是過去一年獨角獸企業數量增長最快的中國城市，有22家。廣州獨角獸企業數量相當於以色列或法國一個國家的獨角獸企業數量，而粵港澳大灣區的獨角獸企業數量相當於印度一個國家的獨角獸企業數量。

廣州市商務局負責人表示，今年，廣州特別設立了人才與成果轉化專項基金、天使投資和種子投資專項基金，為獨角獸企業的技術研發和成果轉化提供更有利的資本支撐及人才賦能。

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