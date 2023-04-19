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台積電前景 彭博：分析師一片看好 給予買進評級

編譯劉忠勇／綜合報導
彭博資訊彙整數據顯示，追蹤台積電的41家券商中有40家給予買進或相當於買進的評級，這比率至少是20年來最高。（路透）
彭博資訊彙整數據顯示，追蹤台積電的41家券商中有40家給予買進或相當於買進的評級，這比率至少是20年來最高。（路透）

儘管全球晶片供給過剩，「股神」巴菲特也不愛，分析師卻罕見幾乎一面倒看好台積電前景。彭博資訊彙整數據顯示，追蹤台積電的41家券商中有40家給予買進或相當於買進的評級，這比率至少是20年來最高。

台積電20日舉辦法說會，分析師認為，台積電股價已反映庫存過剩和需求疲軟帶來的最壞影響。台積電ADR今年上漲18％，落後費城半導體指數約3個百分點，使台積電按預估獲利的本益比只有18.4倍，低於五年平均的21倍。

安本資產管理公司投資總監柯莉絲蒂娜．翁（音譯）說：「目前可能已接近產業景氣底部，長期結構性成長動力保持不變，事實上隨人工智慧（AI）等應用增加，對運算能力需求上揚，我們大可推斷，形勢看來更強勁。」「在這樣背景下，即使今年已漲了一波，像台積電這樣的公司仍未高到不易再漲的價位。」

Susquehanna分析師侯賽尼17日也加入看漲陣營。Susquehanna的評價頗有指標意義，因為這家券商2020年4月來不曾建議加碼台積電。

摩根大通分析師哈利哈蘭（Gokul Hariharan）也表達相同看法。他在4月10日論道：「我們認為市場預期心理已正確反映」，他預料投資人焦點將轉向「近中期」回春的潛力。

樂觀的分析師也指出，台積電在AI領域強勢地位展現營收成長潛力。

不過，投資人仍有許多值得擔心的理由。兩岸地緣政治局面仍然緊張，這也是巴菲特決定在去年第四季大幅減碼台積電的原因。此外，瑞聯（UBP）董事總經理凌煒森（Vey-Sern Ling，音譯）表示，台積電3月營收「非常疲弱」，20日很可能調降業績展望。

台積電 分析師 投資

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