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美祭減稅新規 鴻海迎電動車轉單商機

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海日前參加「台北國際車用電子展覽會」，秀出旗下電動車與關鍵零組件，展現造車工藝。（圖：鴻海提供）
鴻海日前參加「台北國際車用電子展覽會」，秀出旗下電動車與關鍵零組件，展現造車工藝。（圖：鴻海提供）

美國財政部17日公告，拉高獲得降低通膨法（IRA）提供每輛電動車上限7500美元購車減稅優惠的門檻，必須提高電池零件與電池關鍵金屬礦物在北美生產、或源自美國或美國FTA夥伴國比重。這項公告預期將顛覆美國電動車市場生態。

業界認為，美國民眾為了享有高額的減稅優惠，勢必選購符合官方最新規範生產的電動車。鴻海正積極在北美布建電動車組裝與電池等生產線，並且量產在即，預期美國新法將刺激更多車廠交給鴻海代工，助攻鴻海坐享轉單效益。

鴻海先前已預告，電動車事業明年將爆發，集團主打的3萬美元的平價電動車2024年大量出貨，主力市場美國更是大規模量產的一年。

鴻海美國俄州廠3月已生產第一批無人農用電動拖曳車，去年底也開始生產電動皮卡，今年還會幫客戶推出電動原型車。鴻海透露，美國推出IRA後，汽廠都覺得很有吸引力，刺激電動車規模放大，有些客戶選擇鴻海做委託設計製造服務（CDMS），都在洽談中。

外電報導，美財政部17日公布更嚴格的電動車電池供應鏈規定，為抵制中國大陸製品，電池零件必須有50%在北美（美、加、墨）生產或組裝，才能獲得每輛車3750美元的減稅優惠。

另外3750美元的最新條件則是，電池關鍵金屬礦物必須有40%來自美國或與美國簽有自由貿易協定（FTA）的夥伴國，合計每輛車最高可領減稅總額7500美元，本月18日起生效。

根據最新規定，目前全美只有六款純電動車有資格享有7500美元的全額減稅，包括凱迪拉克的純電SUV Lyriq、通用的雪佛蘭Bolt EV／EUV、部分版本的特斯拉Model 3和Model Y、福特純電貨車E-Transit和純電皮卡F-150 Lightning。

其他電動車如福特純電野馬SUV Mustang Mach-E和特斯拉Model 3後輪驅動版，因為採購的電池不符合條件，只能獲得3750美元的半額減稅。

供應鏈人士表示，愈少車廠受惠，找鴻海北美廠代工的機率就愈高，鴻海董事長劉揚偉之前就表示，因為IRA，使得鴻海北美電動車廠更具有吸引力，規模夠大的車廠可能選擇自己投資，其他車廠可能就尋求外包產能的模式，給了鴻海發展機會。

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