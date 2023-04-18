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續航力短、車型較小 2.5萬電動車來了 特斯拉、鴻海搶攻

編譯季晶晶／綜合報導
2萬5000美元起跳的電動車即將來臨，降價的關鍵在工廠、規模和電池技術能否更勝一籌。圖為示意圖。（路透）
2萬5000美元起跳的電動車即將來臨，降價的關鍵在工廠、規模和電池技術能否更勝一籌。圖為示意圖。（路透）

財經網站CNBC報導，起價在2萬5000美元至3萬美元之間的下一代電動車要來了，消費者可能買到續航力較短的較小車型，而車廠節省成本的能力決定他們能否稱覇大眾市場，其中以特斯拉最受關注。

平價電動車是已準備投入市場的眾多新電動車型之一，未來幾年預計會推出60多款新型電動車，其中包括：福斯日前宣布的ID.2概念車，預估售價將低於2萬5000歐元（約2萬7481美元）；Fisker與鴻海（2317）合作生產、計劃明年推出的2萬9900美元PEAR跨界車；通用秋季也將發表雪佛蘭Equinox電動休旅車。Wedbush分析師Dan Ives說，大多數車廠都將在中型房車領域展開競爭，這個市場五年內的全球銷量可能達到1000萬輛。

電動車是有錢人玩具的說法可能因此過時，它如果成功鞏固自己的主流消費產品地位，將可能推升特斯拉、重新聚焦電動車策略的福特和通用汽車，以及等待去蕪存菁的電動車新創公司，晉級主流汽車製造商。

目前最大的問題就是：這種價格能讓消費者找到什麼樣的車，他們會願意買嗎？

根據Goodcarbadcar.net，分析師認為，鴻海和Fisker合作的PEAR以及類似的電動車，可能像縮小版的本田CRV或豐田RAV4。特斯拉最初設計的平價電動車，俗稱Model 2，預料會是掀背車。與其競爭的車型可能包括本田Civic和豐田Corolla在內，兩者的美國零售起跳價格分別是2萬5050和2萬1550美元。

CFRA Research分析師Garrett Nelson說，成本最低的電動車在兩次充電之間可能只有250英里的續航力，類似於售價大約2萬8000美元的日產Leaf，以及3萬美元左右的現代Kona。

S&P Global Mobility研究部門副主任Stehpanie Brinley認為，消費者還可能堅持，即使是平價電動車也要有車道偏離警示等安全功能。 

在車廠方面，根據Nelson和Ives，以特斯拉而言，要想降價到低於Model 3標準系列的4萬1990美元，關鍵在於新建或改造的工廠、更大的經濟規模，以及電池技術進步。Ives指出，電池成本還可能再降30%到50%。

美國第二大電動車製造商福特預估，到2026年，簡單的規模經濟將使電動車營業利潤率提高20個百分點。另外25個百分點的利潤率來自電池成本下降，以及重新設計車輛，以便使用更小的電池。 Fisker將PEAR的生產外包給鴻海就是為了節省開支。

特斯拉的降價將仰賴更大的新型工廠，以及一種更新過的設計——電動車大而扁平的電池將兼做汽車底板。這讓特斯拉能以不同的順序組裝汽車，工人可以跳過噴漆後還要再拆卸車門等步驟，直接安裝座椅和其他內飾部件，從而減少停機時間。他說，該公司新動力系統工廠的成本比以前低65%。

Ives說：「特斯拉的發展方向備受關注。這將決定市場的定價和競爭。」

電動車 特斯拉 汽車

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