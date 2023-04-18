7奈米訂單回神 台積Q3重拾強勁成長動能

台積電近期7奈米產能利用率明顯回溫。（美聯社）

業界傳出，在輝達、超微及挖礦晶片 客戶訂單挹注下，台積電 近期7奈米產能利用率明顯回溫，成這波景氣下修後，第一批飛來的春燕。台積電目前處本周四（20日）法說會前緘默期，不對任何外界消息置評。

台積電首季營收 表現低於預期，在外界普遍看壞第2季展望之際，台積電7奈米接單回神，供應鏈推算第2季營收可能僅微幅衰退，第3季將重拾強勁成長動能，成為台積電全年得以維持成長的重要支撐。台積電股價17日上漲4元，收在520元。

消息人士透露，台積電位於中科的7奈米產線，最近已快速動起來，產能利用率和春節前的低谷相比升高逾兩成。

台積電7奈米獨霸全球，這幾年是台積電繼28奈米後，最引以為傲的製程。台積電過去三年營收迭創新高，7奈米居功厥偉。

採用台積電7奈米製程的多數是非常先進的晶片，包括中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、AI加速器晶片、加密貨幣挖礦特殊應用IC（ASIC）、網通晶片、遊戲機晶片、5G晶片及車用IC，這項製程讓台積電在全球市占逾九成；早期蘋果手機晶片也是先導入這項製程量產，這兩年才逐漸轉進至5奈米。

隨著7奈米訂單急凍，且幾乎呈現「跳水式」銳減，導致台積電營運榮景僅到去年12月，日前公布今年首季營運實績罕見未達財測目標，引發法人認為半導體庫存修正期會拉長，近期不少外資相繼預估台積電第2季營收將季減高個位數百分比（7%至9%），悲觀者甚至預估將季減一成。

消息人士透露，台積電訂單已在3月下旬明顯回溫，尤其原本產能利用率降至冰點的7奈米，3月底投片量已回到10萬片水準，比元月的低谷回升兩成，讓整體7奈米產能利用率回升至接近六成。7奈米訂單回溫，主要受惠輝達、超微及加密貨幣挖礦晶片訂單回升。

據了解，輝達針對大陸市場推出降低算力的H800晶片，以滿足美國禁止出售A100晶片、H100晶片給大陸發展超級電腦的命令。輝達並坦承已出貨給阿里巴巴 、騰訊 、百度 。

一般預料，因H800算力僅H100的一半 ，中國大陸相關資料中心得增加更多的晶片，才能滿足系統的需求，這項宣布，成為推升台積電7奈米訂單回升的重要轉折點。

此外，加密貨幣包括比特幣、以太幣等在3月中起漲，截至本月初漲幅逾五成，挖礦人潮回升，也推升挖礦晶片在台積電7奈米投片量。