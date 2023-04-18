ChatGPT拉高股價 中國移動市值3186億美元 一度超過A股股王茅台

中國移動打權王爭霸戰。（中新社）

A股17日收盤創今年高點，上證指數漲1.4%，其中，電信業龍頭中國移動大漲4%，市值一度超過貴州茅台，短暫登頂「A股權王」，截至收盤，中國移動市值人民幣2.19兆元（約3186億美元），略低於貴州茅台的人民幣2.2兆元（約3201億美元），分析認為，ChatGPT 讓電信業者的價值提高。

此外，中移動大漲或受到「中國特色估值體系」（簡稱中特估，例如國企為主的電信、軍工及銀行）影響。有分析認為中移動大漲代表國企行情序曲，未來Ａ股投資主線可能由貴州茅台以往引領的「市夢率」（類似台股的本夢比）轉向以理性價值為主的「中特估」。

中國移動近期在AH股持續受追捧，中移動A股今年來漲幅近51%，中移動H股今年來漲幅30%，中移動在3月市值突破人民幣2兆元（約2910億美元）後，排名A股第二，開始對貴州茅台的市值發起追趕。

而為何中國移動股價 最近如此火爆？第一財經報導，電信分析師付亮指出，中移動市值超過茅台，這是其價值回歸的體現。

有觀點認為這與ChatGPT火熱潮流有關，因為中國另外兩家電信商，中國電信、中國聯通股價也在同步上漲。今年以來，中國電信、中國聯通股價漲幅分別為68%、31%。但付亮認為短期概念炒作對電信業估值提升有限，想要從這些概念中得到回報是長期的事情，主要還是公司從港股退市後在A股基本價值的回歸。

而電信業估值回升價值何在？中原證券近日研報指出，電信業作為數位經濟中堅力量，隨著5G發展進入後期，電信業的資本支出逐漸平穩。

中移動去年年報顯示，去年營收 人民幣9373億元（約1363.8億美元），年增10.5%，主營業務收入達人民幣8121億元（約1181.6億美元），年增8.1%；數位化轉型收入人民幣2076億元（約302億美元），年增30.3%。中移動數位化轉型收入對主營業務收入增量貢獻達到79.5%，占主營業務收入比提升至25.6%。