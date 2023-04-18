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上海車展 特斯拉意外缺席 比亞迪、蔚來大秀新能源車、自駕

記者黃雅慧／上海17日電
特斯拉上海廠。（路透）
特斯拉上海廠。（路透）

第20屆上海國際汽車工業展覽會將於18日拉開帷幕。這是中國放寬疫情防控後舉辦的首個重量級車展，也是今年全球第一個A級車展。中國內外資車企傾力推出亮點產品，其中新能源車、自動駕駛、車市是否回溫將成觀察重點。值得注意的是，特斯拉意外缺席上海車展，特斯拉方面表示「沒有特別原因」。

上海車展官方微信公眾號消息指出，今年車展共吸引逾1000家企業參展。展出面積超過36萬平方公尺，動用到上海國家會展中心13個室內展館。

外資車企如BMW、賓士、福斯汽車、奧迪、保時捷、藍寶堅尼、瑪莎拉蒂等老牌與豪華車企齊聚一堂；中國車企比亞迪、造車新勢力「蔚小理」都參展。

除車企外，新能源電池企業寧德時代、欣旺達等，還有自動駕駛軟體的地平線等皆有參會。

電動車將成車展一大亮點。蔚來汽車將於上海車展發布搭載最新一代智慧系統的全系列車型。

另外，比亞迪高端品牌「仰望」首次以獨立品牌亮相車展，車展上將發布百萬級新能源硬派越野仰望U8和百萬級純電性能超跑仰望U9。

由於中國汽車市場上新能源車的強勢，不少業內人士稱本屆車展為「燃油車的最後一屆車展」。

中國官方盡全力推廣這場國際盛事。上海市政府近日組織中外媒體參訪上海國際汽車園區為車展預熱。

上海國際汽車城總經理潘曉紅對媒體表示，近期接待跨國車企高管團隊時強烈感受到，他們需要面對面交流與實地參訪，並期待藉助中國市場進行技術累積，希望通過車展找到新合作與投資項目。

她也指出，在汽車產業「新四化」（電動化、網聯化、智慧化與共享化）格局下，本次車展不光是整車展示，還有自駕軟體等，會看到不同於傳統供應鏈體系的立體布局。

而被中國企業視為電動汽車龍頭的特斯拉本屆未參展引發熱議。

有說法認為特斯拉未有重磅新款車型能發表，也有說法認為受到上一屆上海車展遇到車主抗爭事件影響形象，因此選擇缺席。

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