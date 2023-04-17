上汽集團設60億人民幣基金 投資晶片業

上汽集團15日發起設立60億元人民幣（以下同，約8.7億美元）的上汽晶片 產業生態基金，主要投資 無晶圓廠（Fabless）企業潛在量產線、其他晶片關聯業務及汽車 創新轉型相關業務等。

第一財經日報報導，上汽集團副總裁、財務總監衛勇在首屆上海汽車芯谷．全球汽車晶片產業峰會上表示，汽車晶片本土化是保證中國汽車產業供應鏈安全的重要舉措，基於此，上汽集團制定了快速落地成熟晶片、實施重大項目攻關、完善產業生態三大舉措。

衛勇指出，上汽晶片產業生態基金，未來將與上汽集團和上海微技術工業研究院帶頭建立的上海汽車晶片工程中心、上汽下屬整車企業和零部件企業形成強協同關係，主要投資無晶圓廠（Fabless）企業潛在量產線、其他晶片關聯業務以及汽車創新轉型相關業務等。

上汽集團2022年整車銷售530.3萬輛，連續17年保持中國第一，並率先成為中國首個新能源汽車、海外市場「雙百萬輛企業」。

上汽恆旭合夥人朱家春表示，半導體是上汽集團戰略直投的重要賽道，隨著新能源和智能網聯汽車的不斷發展，半導體布局的必要性更為凸顯，透過投資布局進行生態協同有助於保障汽車產業鏈供應安全，強化汽車晶片產業發展基礎。

朱家春指出，當前全球半導體行業下游總體低迷，預計未來一到三年產能過剩比較嚴重。「我們認為，汽車領域是半導體行業未來幾年為數不多的亮點之一，汽車智能化、電動化帶動汽車半導體含量持續提升。」

朱家春表示，目前在汽車半導體投資方面，關注六大領域，分別是功率轉換晶片、電源管理晶片、電池管理晶片、控制類和網絡晶片、智能艙駕大晶片，以及連接、傳感和驅動類晶片。