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中國3月逾86%城市房價上揚 近4年來最佳

記者葉文義／綜合報導
中國3月房價上漲城市數量創近4年高峰。（中新社）
中國3月房價上漲城市數量創近4年高峰。（中新社）

中國房市出現小陽春，3月房價按月上漲城市數量創近四年高峰。中國國家統計局15日公布3月商品住宅銷售價格變動統計，3月70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格較前月上漲城市分別有64個和57個，比2月分別增加9個和17個。

統計發現，3月一二線、三四線房價全面回穩，這也是2019年4月以來，時隔48個月，房價再次出現超過86%的城市上漲（新建住宅+二手房上漲）。

中國國家統計局城市司首席統計師繩國慶說明，3月一線城市新建商品住宅銷售價格較前月上漲0.3％，漲幅比2月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格上漲0.5％，漲幅比2月回落0.2個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別月漲0.6％和0.3％，漲幅比2月均擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.3％，漲幅與2月相同；二手住宅銷售價格由2月持平轉為上漲0.2％。

據中國網援引58安居客研究院研究總監陸騎麟分析認為，從70城房價指數來看，3月上漲城市數量和上漲幅度都增加，並且連續上漲兩個月，表明房市已經底部基本確認，市場將逐步進入企穩回升階段。

據58安居客研究統計數據顯示，3月中國一二手房市場依舊延續2月的反彈行情，重點城市新房成交量按年、按月平均漲幅均超40％，隨著成交量的回升，房價已逐步出現了企穩回升的態勢。3月重點城市二手房在架時長較2月回落15％，已連續兩個月出現下跌，購房者加速入市帶動房源成交速度的加快。

不過，由於當前房市回升速度相對較快，短期內有需求透支的可能性，因此更需要各地政府持續發布利多政策，來保證回暖態勢的延續。

分析指出，目前中國各地房市調控逐步從「一城一策」向「一區一策」轉變，透過部門區域性的房市政策調整，既能盤活區域庫存，也能夠達到整個城市「房住不炒」的目的。因此，這將會是未來部分一線和強二線城市穩定房市的主要策略。

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