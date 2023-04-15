台股外資回流 大買4.8億美元

美元指數 回測100整數關卡，外資14日買超台股 新台幣149億元（約4.8億美元），近13日最多，敲進台積電 、鴻海、長榮等權值股，拉抬加權指數盤中漲至1萬5973波段高點，收盤漲勢略有收斂仍重登5、10日線。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、元富投顧總經理鄭文賢等看法，國際股市氣氛佳、類股良性輪動，台股看回不回，有利下周挑戰萬六，即使接下來面臨台積電法說、美股財報等考驗，指數高檔有限，但個股表現空間仍大。

美國最新消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）均顯示通膨持續降溫，市場預期美聯準會升息周期接近尾聲。

台股拜國安基金停止護盤變數消除，以及外資買盤挹注權值股，昨日開高一度攻至1萬5973點、漲169點，改寫本波新高，距萬六僅一呎之遙，尾盤當沖賣壓出籠，漲勢縮減僅上漲124點收1萬5929點，成交量略降至新台幣2562億元（約83.9億美元）。

盤面大型股除台積電、台達電、日月光投控、壽險雙雄表現相對突出，鴻海挾電動車題材，帶領鴻家軍與相關汽車電子個股走強，至於內資青睞的軍工、生技、網通、觀光、ChatGPT概念股等亦各自表態，使櫃買盤中出現217.08點波段新高。

周線來看，集中市場單周漲92點或0.5%，終止連二跌，櫃買市場周線漲3.31點或1.5%，連二紅。

外資昨日轉賣為買超新台幣149.02億元（約4.8億美元），近13日來最多，主要敲進長榮、台積電、華新、台達電、鴻海等個股，金額在新台幣10.1億至22.7億元（約3311萬美元至7442萬美元）不等；事實上，外資近15日僅有四日出現賣超，且都低於新台幣100億元（約3.2億美元），今年以來至昨日止，累計買超回升至新台幣2394億元（約78.4億美元），再加碼新台幣87.4億元（約2.8億美元）就超過2月14日高點2482億元（約81.3億美元）。