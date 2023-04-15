人行貨幣政策 轉向精準有力 堅持穩字當頭、穩中求進

中國人民表示，當前經濟呈現恢復向好態勢。（中新社）

中國人民銀行（央行 ）貨幣 政策委員召開今年首季會議，在長達三年疫情封控，中國面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，人行貨幣政策委員針對今年首季解封後，分析當前經濟金融走勢，人行指出，當前經濟呈現恢復向好態勢，但恢復的基礎尚不牢固。要精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨週期調節，發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能。

針對房市，人行指出，要防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況；針對人民幣匯率 波動，則要引導企業和金融機構堅持風險中性理念，保持在合理均衡水平上的基本穩定。

將本次例會通稿與去年第四季度例會進行逐字對比。在結構性貨幣政策工具方面，中國央行刪掉了「繼續做好『加法』」的措辭，強調「堅持『聚焦重點、合理適度、有進有退」，延續實施碳減排支持工具等三項貨幣政策工具，繼續加大對普惠金融、綠色發展、科技創新、基礎設施建設等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度。

華爾街見聞報導，在分析國內金融形勢方面，中國央行刪掉了「堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，有效實施宏觀政策，最大程度穩住經濟社會發展基本盤」，新增「宏觀政策堅持穩字當頭、穩中求進，推動經濟運行整體好轉」，將穩健的貨幣政策「靈活適度」改為「精準有力」，還增加了「存款利率市場化調整機製作用有效發揮」這一說法。

此外，中國央行將境內經濟「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大」調整為「呈現恢復向好態勢」。

在描述政策性開發性金融工具方面，中國央行增加了「促進政府投資帶動民間投資」，在結構性貨幣政策工具方面，中國央行刪掉了「繼續做好『加法』」的措辭，強調「堅持『聚焦重點、合理適度、有進有退」，延續實施碳減排支持工具等三項貨幣政策工具，繼續加大對普惠金融、綠色發展、科技創新、基礎設施建設等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度。

中國央行對於金融供給側結構性改革、利率市場化、匯率市場化改革、金融支持實體方面的措辭基本與上次例會通告保持一致。

穩樓市方面，中國央行延續了「改善資產負債狀況」、「紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作」等說法，但增加了「因城施策支持剛性和改善性住房需求」，並將「加快完善住房金融服務」改為「加快完善住房租賃金融政策體系，推動房地產業向新發展模式平穩過渡」。