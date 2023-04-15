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人行：GDP看增5% 房地產積極變化

記者林宸誼／綜合報導

中國人民銀行行長易綱出席20國集團（G20）財長和央行行長會議時表示，中國經濟正在站穩回升，房地產市場出現積極變化，今年的GDP增速將達5%。

中新經緯報導，易綱發言中談到中國經濟現狀，指通膨保持低位，房地產市場出現積極變化。他強調，各國應採取切實行動確保國際貨幣基金組織第16第16次份額總檢查如期順利完成，中方願與各方一道落實債務處置共同框架。

G20會議成員普遍認為，受高通膨、貨幣政策收緊、地緣局勢緊張等系列因素影響，全球經濟仍面臨較大放緩風險。部分成員關注近期發達經濟體銀行業動盪帶來的不確定性。各方同意加強政策協調，共同促進全球經濟復甦、維護金融穩定。

會議支持加強全球金融安全網，重申將推進國際貨幣基金組織第16次份額總檢查如期完成。各方呼籲更多國家參與特別提款權轉借，支持落實好債務處置共同框架，幫助脆弱經濟體經濟復甦。

本次會議12日至13日於美國華盛頓舉行，討論促進全球經濟復甦、完善國際金融架構、發展可持續金融、提升金融部門韌性、促進普惠金融及國際稅收等工作。

新京報報導，易綱在美國華盛頓出席國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WB）春季例會期間，12日會見了日本和奧地利央行行長及歐盟官員。

易綱會見歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯時，雙方就中歐經濟金融形勢和雙邊合作等議題交換了意見。同日易綱會見了日本央行行長植田和男，雙方就共同關心的國際經濟金融議題交換了意見。

易綱同日應約會見了奧地利央行行長霍爾茲曼，雙方就全球經濟金融形勢和中奧金融交流合作等共同關心的議題交換了意見。

另外，易綱11日會見美國聯準會主席鮑威爾，雙方就中美經濟金融形勢了交換意見。

央行 貨幣 歐盟

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