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籌集現金 軟銀大賣阿里巴巴股份 持股剩3.8%

記者林宸誼／綜合報導
軟銀減持大部分阿里股份，持股比率降至3.8%。(新華社)
軟銀減持大部分阿里股份，持股比率降至3.8%。(新華社)

英國金融時報報導，孫正義掌管的軟銀集團今年以來，透過預付遠期合約，出售了價值約72億美元的阿里巴巴股票，持股比率降至3.8%；去年的拋售規模，達到創紀錄的290億美元。消息公布後，阿里巴巴12日下跌。

此次拋售正值軟銀關鍵時刻，由於軟銀計畫讓英國晶片設計公司Arm上市，冀望從一系列失敗的投資和前所未有的損失中恢復過來。

報導指出，由於市場低迷，尤其是科技股遭到重創，軟銀開始出售在阿里巴巴的幾乎所有剩餘股權，以限制在這家公司的風險敞口，籌集現金。

孫正義掌管的軟銀集團，今年以來通過預付遠期合約，出售了價值約72億美元的阿里巴巴股票，去年的拋售規模，達到創紀錄的290億美元。今年以來的出售，代表軟銀對這家市值2484億美元的電商巨頭持有的股份削減至僅3.8%。

這些合約允許軟銀選擇回購股票，軟銀依然選擇出售這些股票。軟銀曾一度擁有阿里巴巴高達34%股份。

與此同時，阿里巴巴正試圖通過拆分為六個公司來重塑業務。

上個月底，阿里巴巴集團宣布，將成為一家擁有六個不同業務集團的控股公司。阿里巴巴稱此次重組是24年歷史上最重要的一次組織變革。

阿里巴巴表示，重組後的每個部門，都將有自己的首席執行官和董事會，以便更快地做出決策，最終實現上市。只有電子商務部門淘寶天貓商業集團繼續由阿里巴巴全資擁有。

20多年前，在與創始人馬雲會面後，孫正義以2000萬美元收購軟銀在這家剛剛起步的大陸電子商務平台的大部分股份。

股票 重組 英國

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