京東物流開啟組織變革 5年來最大 劉強東親自主導

京東物流開啟組織變革，京東集團創始人、董事會主席劉強東親自主導這一次零售、物流業務的組織架構調整，以提高管理效率、激發組織活力。這是繼京東零售開啟五年來最大組織變革後，京東集團再次推出的變革。

根據接近京東的人士透露，京東物流這次組織調整與京東零售思路類似：總部推行事業部制，聚焦供應鏈 、快遞快運等業務，成立前台事業部；取消原先的七大區域畫分方式，以省份做為具體經營單位，且各省份擁有經營決策、管理以及人事任免等權利。

該人士也指出，京東物流調整目的在於把經營決策權交給離客戶最近、最了解市場需求的團隊。而此次架構調整，將快速培養出一批「少將團長」，進一步完善物流人才梯隊建設。且此次組織變革將不涉及人員優化。

京東物流此前在全中國擁有七個區域分公司，營運超過1500個倉庫，員工數量超過39萬人，其中一線員工數量超過37萬。

此前，京東零售啟動自2018年以來最大組織變革，擁有數萬員工的京東零售，採銷業務調整後從普通員工到執行長，中間最多只有三個層級。同時讓離客戶最近的業務單位有更大決策權。上述改組舉措代表著匯報層級將更精簡。