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東方甄選獎勵員工 154人分8.8億港元

記者黃雅慧／綜合報導

因中國「雙減政策」從補教業新東方轉型電商平台東方甄選，歷經浴火重生，東方甄選11日公告大手筆祭出超級激勵，有154名員工符合獎勵拿到3045.9萬股。按11日收盤價29港元計算，獎勵總價值約8.83億港元（約1.12億美元）。員工人均獲得市值為487萬港元（約62萬美元）的股票，成了千萬富翁。

新東方創始人俞敏洪及東方甄選執行董事、行政總裁孫東旭；執行董事、財務總監尹強均在此次股份獎勵名單中。但公告並未披露熱門核心主播董宇輝等人是否囊括其中，但外界認為他肯定在名單中。

在前述三人中，孫東旭獲得股份獎勵最多，共300萬股，價值高達8700萬港元；俞敏洪獲得150萬股，尹強獲得60萬股，價值分別約4350萬港元、1740萬港元。其餘151名合計2535.9萬股股份激勵，價值約7.4億港元。平均下來，每位參與的員工將獲得市值為487萬港元的股票。

據公開資料顯示，東方甄選最新員工數為1670人，此次獲得股份獎勵的人數，占公司總人數的近10%。

東方甄選表示，該激勵計畫目的是讓合格參與者成為公司股東的機會，使其利益與公司及股東保持一致，鼓勵其參與公司的長期成長，為提升公司價值努力。

而獲得獎勵員工並非直接拿到利益。此次股份獎勵分三年發放，每年歸屬授出股份獎勵總數的20%至50%。東方甄選也制定表現目標。承授人需在歸屬日期前一年內，達到特定的表現評估門檻。

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