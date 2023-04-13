鴻海電動車明年大爆發 主打3萬美元以內車款

鴻海首次參加「台北國際車用電子展覽會」，秀出旗下電動車與關鍵零組件，展現造車工藝。（圖：鴻海提供）

鴻海電動車 事業明年將爆發，12日預告集團主打的3萬美元價格帶平價電動車2024年大量出貨，主力市場美國明年更是大規模量產的一年，未來每年也將推出一至二輛電動車新車款，衝刺營運。

「台北國際車用電子展覽會」12日起熱鬧開展，鴻海首度參展，展示旗下Model C、Model B、Model V等三款最新電動車之餘，也秀出多項電動車關鍵零組件，包括EPS電動助力轉向系統、乘用車固態電池、電控系統、碳化矽（SiC）元件等硬體，展現集團造車工藝。

針對電動車量產進度，鴻海發言人巫俊毅表示，Moeld C預計今年第4季量產，明年交車讓客戶銷售，鎖定售價約3萬美元上下的主流市場價格，將是明年發展重點。

鴻海除了以Model C為原型的納智捷N7即將量產之外，巫俊毅表示，泰國廠也正緊鑼密鼓建廠中，預計明年量產；至於美國的俄亥俄州 廠，3月已經生產第一批無人農用電動拖曳車，去年底也開始生產電動皮卡，今年還會幫客戶推出電動原型車，預計明年將是美國俄州廠大舉量產的一年。

巫俊毅強調，目前電動車主流市場價格是2萬到3萬美元，相關市場量很大，會是鴻海集團優先採用委託設計製造服務（CDMS）模式接單的市場。他並透露，接下來在泰國廠，客戶有機會採用此價位帶的原型車。

巫俊毅強調，美國推出降低通膨法（IRA）之後，汽車大廠都覺得非常有吸引力，刺激電動車規模數量放大，有些客戶選擇鴻海做CDMS，都在洽談中。

他透露，兩年前鴻海推出CDMS時，被認為可行性不高，近來因為IRA與新創車廠的崛起，都對傳統車廠產生新的啟發，以前是鴻海主動去接觸客戶，現在是客人主動接洽鴻海，這是兩年來最大改變。