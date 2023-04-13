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中國首季求職上升4成 深京渝滬活躍

財經新聞組／綜合報導

58同城、趕集直招11日發布的2023年一季度人才流動趨勢報告顯示，2023年一季度，中國各地求職投遞簡歷量環比上升40.9％，其中，深圳、北京、重慶、上海等地為求職者簡歷投遞活躍城市。

中新社報導，一季度，中國各地求職招聘活動活躍。報告顯示，深圳、北京、重慶、上海、成都、廣州、杭州、東莞等地求職投遞活躍度居前。以最吸才的深圳市為例，今年深圳市政府工作報告提出，要打造創新人才高地示範區。今年以來，深圳各區聯合知名企業召開多場招聘活動，吸引大批求職者。

從招聘需求來看，2023年一季度，北京、成都、廣州、杭州、深圳等地企業招聘活躍度居於前列。報告指出，一季度北京簡歷投遞量增長65.01%，杭州、鄭州、蘇州、廣州投遞量增長均超過65％。反映出京津冀、長三角和粵港澳大灣區仍是人才淨流入地區。

曾有段時間，不少人提及要「逃離北京」。不過，報告認為，如今在企業招聘需求上漲的催化下，返京潮已成現實。北京、成都、廣州等地正憑藉信息技術、汽車、商貿等優勢產業，招聘需求持續升溫，不斷擴大人才蓄水池的深度與廣度。

從整體城市招聘薪資來看，2023年一季度，熱門招聘城市平均月薪8942.07元（人民幣，下同，約1300美元），環比上升1.7％。其中上海平均月薪水平最高，為1萬0554元（約1535美元）。

從職位來看，報告指出，2023年一季度，企業招聘需求最旺盛的是普工職位，其次是銷售代表、保安、服務員、店員/營業員、文員、商務司機等。近些年，每年開春時，工廠都會出現一波搶人潮。與之相對應，2023年一季度，求職最活躍的職位也是普工。伴隨技能人才評價機制日益健全，福利待遇、社會地位明顯上升，進廠上班成為熱門選項之一。

北京 灣區 汽車

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