巴菲特減持比亞迪 累計減碼近半股份

據港交所披露資料顯示，股神巴菲特 （Warren Buffett）旗下的波克夏 （Berkshire Hathaway）投資 公司在3月31日再度減持248.05萬股比亞迪H股。

從去年8月首度披露減持以來，波克夏的比亞迪H股股權由2.25億股降至最新的1.19億股，累計減碼近半。

港交所資料顯示，波克夏在3月31日當日出售248.05萬股比亞迪H股，平均每股作價217.67港元，單日套現約5.4億港元。波克夏的比亞迪H股股權比例由11.13％降至10.9％，相當於1.19億股。

此次減持是2023年巴菲特的第四次減持，也是2022年8月開始公告減持以來的第十次減持。

根據港交所相關規定，持股5％以上股東的持股比例變動，在跨越整數百分比時才需要披露。參考上次披露日期為2月3日，波克夏近兩個月減持比亞迪速度有所放慢。

2008年9月29日，波克夏斥資2.3億美元，以每股8港元的價格，在港股認購了比亞迪2.25億股股票。2022年8月24日，持股14年的巴菲特對比亞迪進行了首次減持。此後波克夏對比亞迪進行多次股票減持。

比亞迪年報顯示，2022年營收人民幣4,240.61億元，年增96.2％；淨利人民幣166.22億元，年增445.86％。

據比亞迪公告，該公司今年3月新能源汽車銷量20.7萬輛，今年以來累計銷量55.2萬輛，年增92.81％。從近期股價表現看，2月以來，比亞迪股份累計跌幅達7％。截至4月11日收盤，比亞迪股份漲0.18％報227.8港元。

股神巴菲特從去年8月以來累計減碼比亞迪，以目前價位來看，投資回報接近30倍，巴菲特持續減持並不令人感到意外。