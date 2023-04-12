鴻海AI伺服器 隨SpaceX上太空

鴻海 集團伺服器業務大爆發，繼搶搭ChatGPT熱潮之後再下一城，旗下工業富聯（FII）打造的微型資料中心將上太空，目前已有兩家客戶。外界預估，應是與特斯拉執行長馬斯克創辦的全球低軌衛星龍頭SpaceX合作，協助低軌衛星進行邊緣運算，並搭起地球上的人類與太空通訊關鍵的橋梁。

鴻海集團大力搶進雲端 運算市場，除了目前熟知的AI 伺服器打入ChatGPT供應鏈之外，包括雲端遊戲與串流媒體、基地台與邊緣機房、資料中心與儲能、自動駕駛與智能座艙，更進一步打造衛星上的微型資料中心，可說是從在海底的（海底電纜），地上跑的（電動車）到天空飛的（低軌衛星資料中心）全包，亦即「海陸空全面大進擊」。

據了解，由於鴻海集團在美國出貨特斯拉車用伺服器（ECU），雙方已經有合作基礎。外界預估，雙方把微型資料中心技術進一步運用到太空領域，協助與特斯拉有同血緣的SpaceX低軌衛星進行邊緣運算，降低對地面上雲端資料中心的算力依賴，讓算力更快速，通訊更順暢。

鴻海集團在AI伺服器領域一支獨秀，隨著低軌衛星系統逐步成形，並配合集團的電動車發展，旗下工業富聯更提前布局未來三年的AI伺服器市場，目前太空微型資料中心團隊已經在台灣成軍，初期規劃300人投入研發。

工業富聯伺服器產能目前吃緊，海外生產基地包括美國威州、德州休士頓與加州聖荷西，墨西哥、越南、捷克、匈牙利等地，堪稱全球布局。

工業富聯近期並在越南添購52公頃土地，墨西哥也有超過50公頃土地，積極擴產以因應市場龐大的AI伺服器需求。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，今年積極衝刺雲端網路產品、電腦終端產品，以及元件其他產品三大類產品線，其中，鴻海2022年伺服器營收約近新台幣兆元，當中的AI伺服器約占20%（預期今年占比超過三成），營收規模超過新台幣2000億元（約65.6億美元），今年在ChatGPT爆紅之下，雲端服務供應商（CSP）與AI伺服器需求強勁，對算力需求龐大，鴻海一定會受惠，更多客戶選擇了鴻海，使得市占率不斷擴大。

他說，AI伺服器近期因為ChatGPT的關係，大家都有明顯感受到「需求相當強硬」。