陸金所赴港上市審查過關 14日掛牌

陸金所控股昨日已通過港交所上市審查，14日將在港交所主板掛牌上市。（網路照片）【作者：曾羿鈞，日期：2023-04-12，數位典藏序號：20230411231449675】

港交所官網顯示，陸金所控股11日已通過港交所聆訊（上市審查），14日將在港交所主板掛牌上市。將成為中國平安旗下又一家金融科技公司在美股 和港股的雙重上市

第一財經日報報導，已在美股上市的陸金所控股此次在港交所將以介紹上市方式登陸，不涉及新股融資。成功上市後，陸金所控股將實現港交所及紐交所雙重主要上市地位。

談及此次以介紹上市方式實現港交所及紐交所雙重上市的原因，陸金所控股表示，兩個市場吸引不同背景的投資 者，有助於擴大公司的投資者基礎及增加股份的流動性。

業內人士指出，介紹上市的好處是無需進行公開招股程序，所需掛牌上市時間較短。此次陸金所控股登陸港交所的「旅程」來看，從2月1日遞交港股上市申請到掛牌，僅僅兩個半月。

除了陸金所控股之外，去年同屬中國平安金融科技板塊的金融壹帳通，同樣也是透過介紹上市的方式登陸港交所，實現港交所和紐交所的雙重上市。

不過，陸金所控股去年的業績並不「好看」。上市文件顯示，陸金所控股的總收入從2021年的人民幣618億元（約89.8億美元），減至2022年的人民幣581億元（約84.4億美元），陸金所控股解釋稱，主因是公司收緊信貸標準以關注更高品質的客戶，使得新增貸款 規模由2021年的人民幣6484億元（約942.4億美元）減至2022年的人民幣4954億元（約720億美元）。

同時，陸金所控股2022年的信用減值損失為人民幣166億元（約24.1億美元），這較2021年的人民幣66億元（約9.5億美元）增加1.5倍，主因是信貸指標的惡化以及信貸風險敞口增加。資料顯示，陸金所控股30天以上逾期率由截至2021年底的2.2%增至截至去年底的4.6%；而90天以上逾期率由1.2%增至2.6%。