貨櫃運價大跌 中遠海運預估Q1淨利潤大減7成

中遠海運估Q1淨利大減七成。（美聯社）

中遠海運控股股份有限公司10日發布業績預告，預估今年第1季歸屬母公司淨利潤 約人民幣69.3億元（約10億美元），年減約74.9%。

據wind資料顯示，將中遠海控過往15年業績數據對比，預計的今年第1季歸母淨利均遠不及2022年以及2021年兩年市場大好時的同期表現，但數據仍大幅高於其餘的年份。

儘管航運市場逐步回歸理性，但去年中遠海控表現仍顯亮眼。據此前發布的2022年年報顯示，去年中遠海控營收 人民幣3910.5億元（約568.9億美元），年增17.1%；去年淨利首次突破人民幣千億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣1095.9億元（約159.4億美元），創歷史新高，年增22.6%。

對於今年1季獲利大減的主因，中遠海控表示，2023年第1季由於貨櫃航運業供需發生變化，中國出口集裝箱運價綜合指數 （CCFI）均值年降68.4%。在去年同期業績基數較高的情況下，主要由於報告期內公司貨櫃航運業務收入下降，導致業績與上年同期相比減少。中遠海控則表示公司經營正常。

中遠海控執行董事、總經理楊志堅在10日召開的2022年度業績說明會上表示，展望2023年，外部環境更趨複雜嚴峻。地緣局勢緊張、高通膨以及歐美國家採取的緊縮貨幣政策，將繼續對全球經濟發展和商品貿易帶來挑戰。貨櫃航運業既面臨需求增速放緩、貿易格局演變、脫碳進程提速等長期課題，也面臨行業競爭加劇、運力供給增加的現實考驗。

楊志堅表示，IMO環保新規的實施或將推動老舊貨櫃船舶加速拆解和部分低效能船舶航速受限，可能會在未來較長時期內對行業的有效供給形成一定程度約束。近期，集運市場部分主幹航線運價有所企穩，顯示出集運市場供需情況的邊際好轉，但挑戰及不確定性仍然存在，後續公司將繼續密切關注客戶需求恢復情況，做好運力保障。