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台灣3月外匯存底勁揚 達5602億美元再創新高

記者陳美君／綜合報導

台灣中央銀行10日公布，3月底台灣外匯存底為5602.79億美元，續創歷史新高，月增19.07億美元。央行外匯局局長蔡烱民說明，外匯存底增加，除投資運用收益入帳外，3月美國矽谷等銀行爆雷使美元走軟、非美貨幣升值，也是促使外匯存底增加的另一主因。

蔡烱民指出，外資3月賣超台股新台幣約60億元（約1.9億美元），若包含當月外資盈餘匯出逾30億美元在內，央行統計的外資淨匯入金額低於5億美元。

3月底外資持有國內股票及債券按市價計算，加計新台幣存款餘額共計5656億美元，較2月增加193億美元，約當外匯存底的比重也由2月的98%增加至101%，月增3個百分點。

蔡烱民表示，3月美國矽谷等銀行爆雷，使金融市場動盪加劇，國際美元也走弱，美元指數全月下挫2.57%，非美貨幣包括歐元、英鎊、加幣、日圓、瑞士法郎與人民幣等均對美元升值。

其中，英鎊升值3.11%、升勢最猛，歐元升值2.91%，瑞士法郎升值2.11%，日圓與人民幣分別漲1.47%及1.08%，澳幣獨憔悴，逆勢貶值1.44%。央行外匯存底持有這些非美貨幣對美元升值，會使外匯存底增加。

根據目前各國公布的最新統計，我國外匯存底僅次於中國大陸、日本與瑞士，排名世界第四大。

截至3月底，中國大陸外匯存底3兆1,839億美元，月增507億美元，蟬聯全球第一；日本外匯存底1兆1,287億美元，月增266億美元，排名第二；第三名為瑞士，2月底外匯存底8231億美元，月減279億美元。

央行 貨幣 矽谷

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