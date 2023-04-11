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旗下TikTok、抖音吸引廣告商 字節跳動去年賺贏騰訊、阿里

記者黃雅慧／綜合報導
中國社群平台科技巨頭字節跳動2022年獲利高達250億美元，年增79%，創下紀錄。（路透）
中國社群平台科技巨頭字節跳動2022年獲利高達250億美元，年增79%，創下紀錄。（路透）

英國《金融時報》援引知情人士消息，中國社群平台科技巨頭字節跳動2022年獲利高達250億美元，年增79%，創下紀錄，且首次超過另兩家科技巨頭騰訊與阿里巴巴。數據顯示，騰訊在其初步收益報表中，2022年獲利約239億美元，而阿里巴巴約227億美元。

彭博資訊報導，字節跳動旗下兩視頻平台「TikTok」與「抖音」吸引社交媒體巨頭和廣告商後，字節跳動的營收在2022年飆升超過三成，超過800億美元，接近主要競爭對手騰訊的營收。

儘管字節跳動獲利走高，但仍面臨諸多政治風險。TikTok在美國月度用戶超過1.5億，這引發美方對其數據處理問題的擔憂。拜登政府3月威脅字節跳動，如不出售該應用程式App，將在美對其實施禁令。目前已經有超過12個國家以安全為由部分或完全禁止TikTok，包括美國、加拿大、英國和澳洲與歐盟等。

而TikTok面臨的政治上風險有可能打擊字節跳動的潛在收益。在政治紛擾所帶來的不確定性中，市場也有風聲指部分投資者以變現離場，比如網上有知情人士稱啟明創投已出售相關股份，但未獲證實。

值得注意的是，儘管字節跳動成為騰訊最大對手，但雙方近期結束近五年競爭，宣告合作。字節跳動在7日表示，將與騰訊圍繞長短視頻聯動推廣、短視頻二度創作展開探索。此前，字節跳動與騰訊自2018年以來互相因為不正當競爭、商業詆毀等情事有嫌隙，近期的握手言和或是雙方在競合戰略上的升級。

外界也關注字節跳動何時上市，在阿拉伯聯合大公國人工智慧公司「G42」最近私募市場投資中，對字節跳動的估值約為2200億美元，比TikTok持有者在去年9月股票回購計畫中設定的3000億美元要低。

事實上，字節跳動在2020年底後多次推遲在港上市的計畫。《金融時報》報導指出，總部位於美國的科技投資者表示，其IPO時間表尚不明確。

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