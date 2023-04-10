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設備出貨詢價 赴德設廠開始動作了? 台積電這麼說

記者鐘惠玲／台北報導
台積電要求提供設備、耗材、廠務設施等出貨至德國的初步報價內容。(路透資料照片)
台積電要求提供設備、耗材、廠務設施等出貨至德國的初步報價內容。(路透資料照片)

台積電供應鏈透露，近期陸續接獲台積電要求提供設備、耗材、廠務設施等出貨至德國的初步報價內容。台積電赴美設立亞利桑納州新廠前夕，也曾對供應商提出類似要求，之後便宣布美國新廠計畫，業界研判，這次要求協力廠提供赴德報價資訊，意味台積電德國設廠計畫應已接近成熟階段。

對於赴德設廠，台積電表示還在評估中，尚未定案。台積電將於20日舉行法說會，外界預期，除了公布首季財報、營運展望，海外設廠規畫進度等，也會是法人關注的焦點之一。

外電先前曾披露，台積電已與德國薩克森邦相關單位磋商德勒斯登設廠計畫，並已進入最後階段，主要聚焦於官方補貼。不具名的台積電供應鏈高層透露，根據業界消息，目前已有多家協力廠接獲通知，要求提供出貨至德國的初步報價內容。

據悉，目前台積電部分供應商仍規畫維持在原來廠區生產，再運送到台積電的海外廠區，主要考量歐美地區各種成本都較高，必須等客戶在海外的訂單量達一定經濟規模時，才會考慮前往設廠，改在當地生產。

台積電供應鏈指出，之前台積電要前進美國設廠，也有先徵詢產品報價。目前的做法是，若出貨到台積電位於台灣的各廠區，運費由供應商自行吸收，如果是出貨到其海外廠區，則相關空運作業與費用由台積電負擔。

另一家台積電協力廠私下透露，之前經驗是，台積電出面詢問到的運費水準，比供應商詢價還低廉，所以考量成本效益後就還是交由台積電處理。

台積電 德國 供應鏈

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