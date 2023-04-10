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華為首席科學家預估：2026年 AI對企業滲透率將達20%

記者林宸誼／綜合報導
華為盤古大模型亮點(資料來源：新聞整理 林宸誼／製表)
華為盤古大模型亮點(資料來源：新聞整理 林宸誼／製表)

華為人工智能領域首席科學家田奇8日表示，人工智能已加速進入各行業，預計到2026年，人工智能對企業的滲透率將達20%。

每日經濟新聞報導，田奇在杭州蕭山舉辦的「人工智能大模型技術高峰論壇」中表示，華為已陸續發布礦山、氣象、海浪等系列盤古行業大模型，他並介紹工業人工智能（AI for Industries）和科技人工智能（AI for Science）。

展望未來，田奇指出AI for Industries是人工智能新的爆發點，大模型是連接技術生態和商業生態的橋樑，是未來AI生態的核心。華為雲盤古大模型，將推動人工智能開發從「作坊式」到「工業化」升級。

田奇認為，大模型成為應對AI領域應用碎片化的一種方式。因此提高了模型泛化能力，減少了對於領域數據標註的依賴和模型微調；模型複雜度（參數個數）持續爆發，不到半年增長了10倍，達到了1750億。

田奇提到，訓練大模型需要兩個關鍵的因素：一個是對資金門檻要求較高，另一個是對算力有極高的需求，技術門檻要求特別高。

田奇進一步說明，大模型有可能收編高度定制化的小模型，導致市場向大模型集中。主因是開發大模型資金門檻高，開發和訓練一次，需要1200萬美元；技術門檻高，具有對AI框架深度優化和超強的並行計算能力。

財聯社報導，從2019年立項研發盤古大模型，到2021年4月發布華為雲盤古基礎大模型，包括NLP（自然語言處理）、CV（機器視覺）和科學計算大模型；後續又發布了礦山、藥物分子、氣象、海浪等行業大模型。

其中NLP大模型、CV大模型、科學計算大模型都是華為L0級別的基礎大模型，據田奇介紹，在大模型這個系統化工程中，基礎大模型下面，還包括行業模型L1以及細分場景模型L2。

田奇還著重介紹了CV大模型和科學計算大模型的多個應用範例。包括CV領域的礦山大模型、基於盤古CV大模型的鐵路巡檢方案等，以及科學領域的盤古氣象大模型、藥物分子大模型、海浪預測大模型。

人工智能 AI 華為

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