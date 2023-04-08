中興通訊盯緊ChatGPT商機 股價漲停 逼近20個月新高

中國通訊設備大廠中興通訊盯上聊天機器人ChatGPT背後商機，該公司總裁徐子陽表示，今年底推出支持ChatGPT的GPU伺服器。（取材自新華網）

中國通訊設備大廠中興通訊盯上聊天機器人ChatGPT 背後商機，該公司總裁徐子陽6日表示，今年底推出支持ChatGPT的GPU伺服器。此消息激勵中興通訊A股強勁表現，7日開盤後一度衝上漲停，最高每股達人民幣37元，逼近20個月以來新高。

在6日中興通訊2022年度業績說明會上，該公司執行董事、總裁徐子陽表示，中興通訊內部研判ChatGPT是人工智慧技術重大跨越式突破，公司已經結合自身優勢開始重點投入，計畫今年底推出會支持大頻寬的ChatGPT的GPU伺服器。

徐子陽說，語言大模型這種通用性和有限能力催生了ChatGPT爆發，比原本預估的要快得多，認為它會引發一次新的工業革命，所以對它再重視都不為過。

徐子陽透露，中興通訊希望使用ChatGPT技術來提升公司內部的研發效率，至少在比較短的時間內可能有五個點（效率）提升，公司已經開始結合自身的優勢進行重點投入。

徐子陽表示，中興通訊將圍繞基礎大模型，利用公司先進的數位底座的能力做佈局，利用中興通訊自己的技術優勢研究語言大模型，提升自身和客戶的研發效率。

他指出，今年底會發布支持大模型訓練包括AI 伺服器、高性能的交換機和GPU等，還表示在軟體層面會把這些能力加入到整個數位資訊的解決方案中。徐子陽還透露，中興通訊會自研AI加速晶片，要降低整個推理成本，希望跟行業合作夥伴一起把大模型的想法落實到關鍵生產能力中。

之前，中興通訊和百度 聯合宣佈，中興通訊伺服器將支援百度「文心一言」，為AI產品應用提供更加強勁的算力支撐。

中興通訊近年強調公司從一家通信設備商向ICT廠商轉型，培育伺服器、存儲等一系列IT產品線，打造公司第二增長曲線。

中興通訊2022年年報顯示，2022年以伺服器及存儲、5G行業應用、汽車電子、終端、數位能源等為代表的第二曲線業務保持快速增長，營業收入年增超40％，其中，伺服器及存儲營業收入近人民幣百億元，年增近80％。

中興通訊執行副總裁、首席運營官謝峻石在業績會上表示，中興通訊在2005年就進入伺服器領域，當初是為核心網、網管做配套開發，公司在ICT領域有良好的品質管控能力以及對IT的融合理解，也有穩健的供應鏈。

謝峻石表示，去年中興通訊在伺服器業務的營收超過人民幣百億，行業第五，2023年預計伺服器將保持快速增長，並貢獻規模增量。謝峻石表示，在ChatGPT引導和帶動下，東數西算、數據中心採購建設都在加速，對今年以及未來伺服器市場都是利多。

中興通訊2022年度營業收入人民幣1,229.5億元，年增7.4％；歸母淨利潤人民幣80.8億元，年增18.6％。