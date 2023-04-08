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中國3月外匯存底 升幅1.6%增加507億美元

記者林宸誼／綜合報導

中國人民銀行國家外匯管理局7日發布，受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲等影響，3月外匯存底3兆1839億美元，較2月底增加507億美元，升幅為1.62%。此外，截至3月底中國黃金儲備6650萬盎司，較2月上升58萬盎司，為連續第五個月上升。自去年11月開啟增購黃金以來，黃金儲備由6264萬盎司，增至今年3月末的6650萬盎司。

澎湃新聞報導，外匯局表示，今年3月，受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底規模上升。

中國外匯投資研究院副院長趙慶明指出，3月外匯存底上漲有三方面原因，第一個原因是匯率折算，美元指數在3月下跌的幅度超過2%，非美貨幣對美元都是明顯上漲，中國外匯存底當中的非美貨幣資產折算成美元時就會出現一個帳面上的盈餘。

第二個原因是資產價格，3月全球主要國家的債券價格和股票價格都是回升的，中國外匯存底中債券居多，這塊也會實現帳面上的盈餘；第三個原因是當前資本流動整體來說是比較均衡的，這也有利於外匯存底維持穩定。

整個3月，人民幣對美元即期匯率合計升值了679個基點，升值近1%，人民幣對美元中間價累計升值了802個基點，升值1.15%。

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