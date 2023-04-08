我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

比亞迪鄭州廠啟動 拚今年銷售300萬輛達標 當中國汽車製造一哥

記者林宸誼／綜合報導
比亞迪在河南鄭州航空港區興港新能源產業園舉行投產儀式，鄭州比亞迪生產基地一期年產能40萬輛。（中新社）
比亞迪在河南鄭州航空港區興港新能源產業園舉行投產儀式，鄭州比亞迪生產基地一期年產能40萬輛。（中新社）

擊敗特斯拉，衝上新能源汽車全球銷量冠軍的比亞迪，再趁勝追擊，比亞迪7日在河南鄭州航空港區興港新能源產業園舉行投產儀式，董事長兼總裁王傳福與河南省長王凱共同啟動首車下線。鄭州比亞迪生產基地一期年產能40萬輛，將極大助力今年比亞迪衝刺300萬輛的銷量目標。

特斯拉CEO馬斯克曾自豪，特斯拉上海工廠「當年開工、當年竣工、當年投產」跑出了上海速度。然而比亞迪更上一層樓，一期項目「37天內實現項目開工、17 個月順利投產」展現河南速度。

河南日報報導，河南省常務副省長孫守剛指出，鄭州比亞迪項目投產是河南產業發展史上的一件大事。自2021年9月簽約以來，雙方緊密協同、相互支持，37天內實現項目開工、17個月順利投產，創造了新能源汽車整車製造的河南速度，也為河南製造業高質量發展增添強勁動力。

不甘只是全球銷量冠軍，比亞迪董事長王傳福表示，比亞迪還要挑戰的目標是今年底前成為中國大陸第一大汽車製造商。

比亞迪在鄭州廠投產的一期工程，公開數據顯示用地面積達到4101畝，規畫產能為40萬輛。後期比亞迪鄭州還規畫有二期和三期項目，其中二期用地3,838畝，同樣是整車生產項目。

三期用地為2,500畝，為新能源動力電池項目，二期與三期共規畫產能75萬輛，這也代表鄭州比亞迪的規畫年產能超過100萬輛，極大的提高了比亞迪的生產和交付能力。

河南省長王凱指出，新能源汽車產業鏈條長、技術層次高、市場空間大，是河南重點培育的戰略性新興產業，比亞迪是行業龍頭，河南高度重視與比亞迪的戰略合作，希望比亞迪以此次項目投產為契機，加大在豫投資力度，深耕細作河南市場，加快產品迭代升級。

比亞迪集團董事長王傳福表示，將把企業的技術、戰略、規模和品牌等優勢，與河南人才、市場、產業和交通等優勢結合起來，推動落地項目快建設、早投產，助力河南建設新能源汽車產業集群。

投產儀式前，王凱走進鄭州比亞迪焊接生產線、總裝生產線及儲能項目建設現場，實地察看項目規畫建設、生產運行等情況。隨後王凱在投產儀式上宣布項目投產，與王傳福共同啟動首車下線。

我愛電車網報導，首輛下線車輛是宋Pro DM-i，定位緊湊型SUV，可油可電，每百公里饋電油耗（在車輛電池完全沒電的情況下，純粹以燃油驅動的油耗）4.4升，綜合續航里程1090公里，零售價人民幣14.08萬元到16.58萬元（約2萬到2.4萬美元）。

河南 鄭州 汽車

上一則

需求疲軟 大摩下修台積展望 估Q2營收減5~9%

下一則

美西港口怠工 海運業緊繃

延伸閱讀

車內監視器暴露駕駛人百態 特斯拉這樣說…

車內監視器暴露駕駛人百態 特斯拉這樣說…
特斯拉任命朱曉彤為汽車業務資深副總裁 成首要主管

特斯拉任命朱曉彤為汽車業務資深副總裁 成首要主管
前員工爆料…特斯拉「車載鏡頭影片大量外流」內部群組瘋傳

前員工爆料…特斯拉「車載鏡頭影片大量外流」內部群組瘋傳
比亞迪今年Q1電動車銷量估增8成 去年淨利成長4倍

比亞迪今年Q1電動車銷量估增8成 去年淨利成長4倍

熱門新聞

台灣常有季風帶來豐沛的雨量，即便如此仍遇到水情告急，影響耗水的半導體製造業；而台積美國新廠坐落的鳳凰城北部天候又比台灣乾燥。（路透）

巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

2023-04-02 18:00
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。 （美聯社）

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

2023-04-07 07:19
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外宣布減產，震驚油市。（路透）

防範衰退還是槓上美國？四QA看懂OPEC+為何這時減產

2023-04-03 19:13
狗狗幣投資人控告馬斯克，尋求2,580億美元的補償。（路透）

遭求償2580億美元 馬斯克尋求駁回狗狗幣訴訟

2023-04-01 07:25
回顧第1季，多重利空從四面八方襲擊美國股市。結果呢？美股照漲不誤。（美聯社）

華爾街大多頭嘲笑「大賣空」貝瑞：熊開始爬出陷阱

2023-03-31 18:12
洛杉磯及長灘港突然停擺，所有碼頭作業已經停止。台灣的海運公司證實，美國兩大重要港口真的開始罷工，目前知道情況是罷工，但詳細情況業界都在了解情況變化。（路透）

物流全傻了 洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

2023-04-07 06:34

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館