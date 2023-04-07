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中國住房消費 見回暖跡象 3月增長至17.9%

記者黃雅慧／綜合報導
中國住房消費回暖，房地產業銷售收入今年1至2月由負轉正，3月增速進一步提升。 （中通社）
中國住房消費回暖，房地產業銷售收入今年1至2月由負轉正，3月增速進一步提升。 （中通社）

中國房市有望復甦。中國國家稅務總局6日表示，消費需求逐步擴大向好。中國住房消費呈現回暖跡象，房地產業在今年1-2月銷售收入由負轉正，年增2.3%，較去年全年加快19.5個百分點；3月增速進一步提升，增長至17.9%。

雖然整體趨勢向好，但是具體而言，在城市、國企民企之間的分化狀況仍然明顯。

中國住房消費回暖，近期房企陸續召開業績會，透露3月銷售狀況有所好轉。比如保利置業集團2日在港交所公告，3月實現合約銷售金額約人民幣86億元（約12.4億美元），年增290.9%。截至3月，累計實現合約銷售金額約人民幣217億元（約31.5億美元），年增261%。

另一家房企萬科5日業績會發布3月銷售及近期新增項目顯示，萬科3月實現合約銷售面積264.7萬平方公尺，銷售金額人民幣426.3億元（約61.9億美元），年增2.65%。同時還新增了四個開發項目。

此前，據中國地產調研中心億翰智庫數據表示，在2023年第1季，百強房企有超過40家累計業績年增率保持增長，有近三分之一的房企年增率增幅大於30%。

不過值得注意的是，「分化」仍將是中國房市特徵。一是國企央企與民企之間分化嚴重。儘管房市有復甦跡象，但在不同企業別間冷暖不同，具有韌性、資本雄厚的央國企較能逐步回溫。據第一財經報導，有出險房企業者稱，在債務問題未解決前，未能感受市場暖意。

另一方面，城市間分化也明顯。房企碧桂園管理層認為，市場目前處在築底階段，今年上半年一線和強二線市場會逐漸復甦，而弱二線、三四線城市預計全年都處於築底。

除房市外，中國其他消費、銷售也正有向好趨勢。國家稅務總局表示，住宿餐飲、文體娛樂、居民服務等接觸類服務業在第1季回升明顯，銷售收入年增率分別為22.8%、13.7%和9.4%，較去年全年分別加快22.7個、17.6個和6.5個百分點。已經超過疫情前2019年的水平。此外，商品零售銷售收入年增11.6%，較去年全年加快了3.4個百分點。

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