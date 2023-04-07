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促銷不彰 中國進口車庫存示拉警報 今年恐面臨去化難題

記者黃雅慧／綜合報導
中國今年進口車面臨去庫存局面。（取材自上觀新聞）
中國今年進口車面臨去庫存局面。（取材自上觀新聞）

儘管今年初中國車市掀起降價潮刺激消費，但從3月銷售數據來看，效果未如預期。而中國汽車工業協會則對進口車高庫存風險提出警示，庫存是觀察汽車行業熱度的重要參考指標。

中汽協指出，中國進口車在今年1-2月庫存絕對量減少7000輛，庫存周轉率相比去年底小幅下降至5.2個月，但仍處於高位。意味著中國今年進口車可能面臨去庫存局面。

據中汽協數據顯示，今年1-2月，中國海關累計進口汽車10.6萬輛，年減30.4%，下滑幅度史上少有；此外，今年前二個月，中國進口車終端銷量為11.3萬輛，年減13.1%。不過中汽協說，進口車下降對整體行業利大於弊。

另一方面，今年年初以來，中國中央政府出政策力促汽車消費，地方政府則與車企聯手推動促銷，形成一股降價狂潮。但看車人流雖多，未反映在實際銷售數據上。中汽協發布最新數據顯示，中國3月經銷商庫存預警指數為62.4%，年增率微降1.2%，但較上月微升4.3%。中國有超過六成經銷商表示第1季任務完成度不足80%，意味著3月汽車消費未如預期。

此外，乘聯會6日發布最新數據指出，乘用車市場零售159.6萬輛，年增率持平，月增17%。今年以來累計零售年減13%；中國全國乘用車廠商批發量年增7%，月增22%。今年以來累計批發年減8%。新能源車市場零售54.9萬輛，年增5%，月增27%。

對於汽車銷量不如預期，中汽協表示，在大力度促銷政策下，消費者觀望情緒濃厚。他們認為，汽車市場與房市類似，消費者買漲不買跌，因此3月訂單和成交量並未出現明顯增加。

乘聯會分析認為，3月車市環境複雜，近期出口降速，導致外貿轉內銷，而農民工返鄉就業，有利於縣鄉級市場提振消費。生產消費內循環趨勢加速也將成為內需增長的動力來源。

展望後市，中汽協保持樂觀，因為4月是新車發布旺季，加上上海車展將在4月盛大開幕。

而車企降價補貼活動基本截止到3月底，4月汽車價格有望回穩，該協會預計4月汽車終端銷量在150萬輛左右。

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