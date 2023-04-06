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鴻海營運衝出最強Q1 達477億美元 年增逾3%

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海首季營收477.7億美元，是歷年同期最旺。（美聯社）
鴻海首季營收477.7億美元，是歷年同期最旺。（美聯社）

鴻海5日公布3月合併營收4003億元（台幣，下同，約130.9億美元），月減0.4%，仍力守4000億元整數大關之上，為歷年同期第三高，年減21.11%；首季合併營收1.46兆元（約477.7億美元），雖因傳統淡季影響而季減25.26%，仍是歷年最旺的第1季，年增3.87%。

鴻海3月與首季營收實績符合公司預期。展望後市，鴻海表示，考量目前進入大客戶新舊產品轉換期，加上2021年缺料狀況在去年上半年緩解，導致去年上半年拉貨動能高於一般季節性表現，在基期較高下，預估本季營運將較上季與去年同期衰退。

鴻海預計5月11日舉辦法說會，屆時將會公布今年首季財報並且釋出營運展望細節。

針對3月各類產品線出貨表現與2月相較，鴻海指出，「雲端網路產品類別」以及「元件及其他產品類別」分別受惠客戶拉貨需求及零組件出貨增加，兩大類產品均較2月強勁成長雙位數百分比；「電腦終端產品類別」受惠客戶拉貨需求，也維持正成長；僅「消費智能產品類別」因逐步進入淡季，而較2月衰退。

與去年同期相較，3月各類產品線當中，除了「雲端網路產品類別」因部分產品料況供應較去年同期改善，且受惠客戶拉貨需求，與去年同期表現有顯著成長之外，其他三大產品類別年對年均衰退。

鴻海分析，3月「元件及其他產品類別」因消費智能，以及電腦終端產品出貨減少，該類別年對年略微衰退；「消費智能產品類別」去年同期因有新產品推出，基期較高，故本類別年對年也衰退；「電腦終端產品類別」因 PC市場需求趨緩，本類別狀況也比去年同期下滑。

就首季各類產品線來看，「消費智能產品類別」較去年同期顯著成長，主因今年元月大陸鄭州廠區恢復正常生產，此類產品出貨提升；「雲端網路產品類別」則與去年同期約略持平；「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」表現略較去年同期衰退，主因PC市場需求趨緩，以及元件其他產品拉貨動能保守。

鴻海3月31日股價跌0.5元，收104元。

鴻海營收
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