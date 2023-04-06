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央企數位經濟熱 新設近500公司 布局信息技術、人工智能

記者林宸誼／綜合報導
在中國國資委力挺下，中央企業競相布局數位經濟新賽道；圖為中國科技部高新技術司也致力發展人工智能。（中通社）
在中國國資委力挺下，中央企業競相布局數位經濟新賽道；圖為中國科技部高新技術司也致力發展人工智能。（中通社）

在國資委力挺下，中國中央企業競相布局數位經濟新賽道，已成立近500家數位科技類公司，涵蓋新一代信息技術、人工智能等戰略性新興產業。

第一財經日報報導，央企布局數位經濟，有資金和資源的優勢。但數位化不僅是技術更新，而且是經營理念、戰略、組織、營運等全方位的變革，這需要進一步破除體制機制的阻礙。

中國國資委科技創新局負責人王曉亮日前表示，加快數位新興產業培育，布局新一代信息技術、人工智能等戰略性新興產業，央企成立數位科技類公司近500家，加快產業新舊更迭和動能轉換。

無錫數字經濟研究院執行院長吳琦指出，央企密集成立數科公司，主要是政策驅動和市場驅動。不僅可以支持央企自身的數位化轉型，打造新的增長點，還可以帶動上下游產業鏈供應鍊和數位經濟高質量發展。同時還應注意數據壁壘、同質低端競爭、數據安全等問題。

在數位經濟大潮中，數位化轉型已不是企業的「選修課」，而是關乎企業生存和長遠發展的「必修課」。國資委早在2020年8月印發「關於加快推進國有企業數位化轉型工作的通知」，就推動國有企業數位化轉型作出全面部署。

20大報告中指出，加快發展數位經濟，促進數位經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數位產業集群。

近兩年來，央企透過內部資產整合，陸續組建了以數位經濟為主要業務的專業化公司，包括華潤數科、中糧金科、中建數科、崑崙數智、中國電子數據產業集團等。

騰訊研究院高級研究員牛福蓮表示，當前大部分國企已在不同程度上展開數位化轉型嘗試，但因國企數位化轉型並非只是局部信息技術累加，而需要通盤考慮業務、經營、人才、技術等多方面的數位化融合，再加上國企龐大的規模和複雜的體制，更使國企數位化轉型的整體協同推進成為一項艱鉅任務。

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