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華為股東員工 人均分紅7萬美元 逾14萬人受惠

記者林宸誼／綜合報導
華為年度分紅3168億元，人均分220萬元。（新華社）
華為年度分紅3168億元，人均分220萬元。（新華社）

華為4日在北京金融資產交易所官網刊登了年度分配股利的公告，當中顯示，經公司內部有權機構決議，擬向股東分配股利約人民幣720億元（約104.5億美元），該規模較上一年度增加約人民幣106億元（約15.3億美元），相當14萬名股東員工人均分人民幣50萬元（約7.2萬美元）。

第一財經日報報導，持股分紅是華為員工收入的重要組成部分，目前華為員工薪酬主要包括三部分：工資、獎金和分紅。根據華為2022年財報，截至2022年底，華為員工持股計畫參與人數為14.23萬人。按此計算，華為員工持股計畫參與人均分得人民幣50萬元。

據公開資料顯示，華為投資控股的總股本為人民幣446.9億元（約64.9億美元），華為總裁任正非作為自然人股東持有公司股份，也參與員工持股計畫，截至2022年底的持股數占總股本的比率約0.73%，持股比率相較於往年降低。

華為分紅中，主要由虛擬受限股（ESOP）和獎勵期權計畫（TUP）構成，ESOP需要員工購買，具體分紅多少與公司盈利直接掛鉤，TUP是採取授予模式，無需購買，但收益需要在未來幾年內兌現。員工一般在授予五年有效期內的每一年可獲得年度收益，並在五年有效期滿後獲得期末收益。

華為每年ESOP的回報率在20%到25%之間，以2022年為例，華為內部股價每股人民幣7.85元，以每股人民幣1.61元計算，持股收益率達到20.5%。

而TUP主要基於績效的現金激勵計畫，這一激勵措施覆蓋了更多沒有配股的華為員工，本質上是一種利潤分享計畫。

但持股員工並非沒有風險。公司的發展與員工的收入在一定程度上捆綁，參與投資的員工每年可以參與利潤分配；但如果公司出現虧損，股票的價值也會降低，持股員工也要承擔相應的減值風險。

華為 投資 利潤

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