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中國商務部：今年外貿形勢嚴峻 需求不足是主要挑戰

記者林宸誼／綜合報導
中國商務部副部長王受文表示，因為訂單下降、需求不足，今年的外貿形勢嚴峻複雜。圖為浙江寧波舟山港。（新華社）
中國商務部副部長王受文表示，因為訂單下降、需求不足，今年的外貿形勢嚴峻複雜。圖為浙江寧波舟山港。（新華社）

中國商務部副部長王受文4日表示，國際貿易指數反映國際需求不暢通，再從已回收的廣交會1.5萬家企業調查也顯示，主要困難是訂單下降、需求不足，今年的外貿形勢嚴峻複雜。但他也說明經濟復甦與外貿新優勢提供動力，同時有些省份的訂單也在逐漸回暖。

澎湃新聞報導，王受文昨天在第133屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會）新聞發布會上指出，前兩個月的中國外貿數據呈下降趨勢，這是由於世界經濟總體復甦還不夠有力。

廣交會預計4月15日至5月5日在廣州舉行，王受文說，從已回收的廣交會1.5萬家企業的問卷調查顯示，訂單下降、需求不足是遇到的主要困難，和預期是一致的，今年的外貿形勢嚴峻複雜。

王受文舉世界貿易組織3月初發布數據表示，國際貿易晴雨表指數比上次公布下降了4個百分點、只有92.2%，也反映國際需求的不暢通。

王受文提到，中國經濟的復甦會給外貿提供推動力，包含3月的PMI製造業採購經理人指數連續三個月位於榮枯線之上；最新物流指數也已連續兩個月上升、在上月達到55.5%。最近也進行了一些調研， 現在有一些省的訂單呈現逐漸回暖的趨勢。

王受文也指出，透過與周邊國家簽署自由貿易協定，包含今年區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的15個成員國中，菲律賓會在7月左右批准生效，讓15個成員國都批准RCEP後，將帶來一個更大的市場准入機會，同時中國還在商簽新的更多的自由貿易協定。

此外，跨境電子商務增長的速度比線下貿易增長速度要快，貿易數位化進程也不斷的提升，這些都為中國外貿提供了新的競爭優勢。

王受文表示，商務部提出，要做好政策保障，要促進抓訂單，培育市場主體，保證履約；要積極推動外貿新業態發展，穩住加工貿易；要用好開放平台和貿易規則，不斷優化營商環境，持續擴大進口，包括要辦好第133屆廣交會。

指數 商務部 RCEP

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