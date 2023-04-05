台灣股息大咖 郭台銘拿3億美元連霸

台灣上市櫃科技廠去年普遍大豐收，並豪氣配息回饋股東，鴻海創辦人郭台銘領92.33億元股息。圖為郭台銘於美國玉山協會。(圖：郭台銘辦公室提供)

上市櫃科技廠去年普遍大豐收，並豪氣配息回饋股東，鴻海創辦人郭台銘、日月光投控董座張虔生、聯發科董事長蔡明介、台積電 創辦人張忠謀，以及廣達董事長林百里等業界大咖都將領到超過新台幣10億元（約3270萬美元）現金股利，以郭台銘領新台幣92.33億元（約3億美元）居冠，並持續稱霸。

鴻海去年大賺新台幣1415億元（約46.2億美元），每股純益達新台幣10.21元，登上近15年新高，董事會通過去年盈餘每股配發新台幣5.3元現金股利，為1991年上市以來最高股息 ，共發出新台幣734.73億元（約24億美元）現金。

根據公開資訊觀測站資料，郭台銘持有鴻海股票 174.21萬張，換算可領新台幣92.33億元股息，較前一年領到的新台幣90.6億元（約2.9億美元）更多。鴻海董事長劉揚偉持有鴻海股票656張，可領新台幣347.6萬元（約11.3萬美元）股息。

日月光投控去年賺將近1.5個股本，稅後純益新台幣620.9億元（約20.3億美元），為歷史次高，董事會通過去年盈餘擬配發每股現金股利新台幣8.8元，為歷年最高股息。張虔生持有自家股票68.4萬張，將有新台幣60.19億元（約1.9億美元）進帳。

聯發科去年獲利新台幣1186.25億元（約38.7億美元），每股純益74.59元，同寫新猷，董事會通過配發每股現金股利新台幣62元，加上資本公積新台幣14元，股東每股可領新台幣76元現金，共發出新台幣1215.73億元（約39.7億美元）股息。蔡明介持有自家股票約4.15萬張，換算約新台幣31.54億元（約1億美元）股息入袋。

廣達去年稅後純益新台幣289.57億元（約9.4億美元），每股純益7.51元，為歷史次高，董事會通過每股配發新台幣6元現金股利，林百里持有廣達股票41.57萬張，將領到新台幣24.94億元（約8156萬美元）股息。

台積電去年獲利新台幣1.16兆元（約379億美元），每股純益39.2元，都是歷史新高，公司以季配息方式發放現金股利，股東一年每股可領新台幣11元股息，張忠謀在2018年6月退休時持有台積電股票12.5萬張，若迄今一股未賣，將有新台幣13.75億元（約4496萬美元）股息收益。

台積電董事長劉德音持有自家股票1.29萬張，股息約新台幣1.42億元（約464萬美元）；台積電總裁魏哲家持有台積電股票5870張，股息約新台幣6457萬元（約211萬美元）。

股王信驊去年每股純益攻頂、達新台幣55.72元，每股配發新台幣45元現金股利，也是歷來最高股息，董事長林鴻明持有自家股票約375張，將可領新台幣1687萬元（約55.1萬美元）。

股后大立光去年每股純益新台幣169.52元，全年配發每股現金股利新台幣85.5元，為上市櫃公司最高股息。

大立光最大股東為創辦人林耀英家族成立的閉鎖型控股公司「茂鈺紀念股份有限公司」，持股約1.89萬張，將坐收新台幣16.16億元（約5284萬美元）股息，目前茂鈺在大立光的兩席法人代表分別為董事長林恩平及前董事長林恩舟。